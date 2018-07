Reducir las medianas para que convivan ciclistas y conductores Los técnicos de Urbamusa trabajan en una solución para volver a los tres carriles para el tráfico sin perjudicar el uso de la bicicleta DAVID GÓMEZ Murcia Domingo, 22 julio 2018, 11:41

El concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, manifestó la satisfacción del gobierno municipal por la resolución del Tribunal de Cuentas que archiva la denuncia del PSOE por el carril bici de las avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores. «Este auto viene a demostrar que el expediente se tramitó correctamente y con arreglo a la legalidad», declaró el concejal, quien recomienda al Grupo Municipal Socialista «que revise mejor los asuntos antes de tomar decisiones como presentar denuncias en los juzgados».

Navarro Corchón recuerda que el polémico carril bici de estas avenidas se proyectó antes de asumir él la competencia del Observatorio de la Bicicleta y señaló que los técnicos de Urbamusa están todavía trabajando en un nuevo proyecto que tiene como objetivo modificar la configuración actual las avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores para establecer de nuevo los tres carriles para el tráfico rodado, acabando así con el problema de los atascos a hora punta.

No obstante, el edil garantiza que el Ayuntamiento de Murcia no piensa renunciar a que en estas zonas se mantengan los espacios para el tránsito de las bicis, tal y como pidió en una reciente reunión del Observatorio la asociación Murcia en bici. «Creemos que el tercer carril para el tráfico de vehículos se debe recuperar en estas tres rondas de circunvalación, porque así lo avalan los informes técnicos que manejamos y porque se están produciendo problemas para los conductores», indica el concejal Navarro Corchón, quien avanza también que este asunto no pasará por el Observatorio de la Bicicleta hasta al menos el mes de septiembre.

Fuentes municipales señalaron que una de las opciones que barajan los técnicos para hacer compatible los tres carriles para la circulación de vehículos con el uso de la bici es reducir el tamaño las medianas en las tres avenidas, con lo que se ganaría un importante espacio para que puedan circular los coches a la vez que se dejarían intactos los carriles bici actuales.

El mantenimiento de la zona para bicicletas en las grandes rondas de circunvalación debe mucho a la presión de Murcia en bici. Su presidente, Miguel Ángel López, reclama que se refuerce la seguridad, sobre todo en los giros y en los cruces de las rotondas.