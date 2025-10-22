Una recreación histórica del primer Entierro de la Sardina conmemorará el 175 aniversario de esta fiesta

La celebración del Entierro de la Sardina, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, celebrará a lo largo de 2026 su 175 aniversario y, como acto ... central, el 4 de marzo se llevará a cabo una recreación histórica del primer desfile que se celebró, en esa misma fecha, por el barrio de San Antolín.

El presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, Pablo Ruiz Palacios, señaló durante la presentación de estos actos que será «un viaje al pasado, cuando la fiesta se vivía de forma más sencilla, pero con la misma pasión». Para Ruiz Palacios, el Entierro de la Sardina «es mucho más que una fiesta, es la expresión del alma murciana, su ingenio, su alegría…».

Dentro del programa extraordinario para celebrar el aniversario que se ha adelantado este miércoles en el Ayuntamiento de Murcia, el presidente de la Agrupación Sardinera mencionó también la instalación de un belén en fechas navideñas en el Casino de Murcia, obra del escultor Juan José Quirós.

También se organizará una media maratón nocturna, así como un taller de reciclado de plástico y otro de escultura enfocado al público infantil. Además, habrá una edición especial de blusones hachoneros conmemorativos que se pondrán a la venta durante los días de celebración del Entierro de la Sardina.

Por otra parte, se presentó también el logotipo oficial del 175 aniversario, obra del artista Álvaro Peña, que para la ocasión ha realizado además una serie especial de ilustraciones sobre la fiesta.

Durante la presentación, el cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, definió la fiesta del Entierro de la Sardina como «una locura contenida en unas cuantas calles». Para Botías es «un desfile que nos define como murcianos», porque «no sabemos celebrar si no damos algo».

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, remarcó que es una celebración con la que «festejamos el amor por Murcia». Adelantó que ya en 2026 el Ayuntamiento se sumará también a esta conmemoración, entre otras cosas con la ubicación de un monolito en el barrio de San Antolín, en el punto donde tiene su origen esta fiesta.