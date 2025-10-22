La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las atoridades con el cartel del 175 aniversario del Entierro de la Sardina. Kiko Asunción / AGM

Una recreación histórica del primer Entierro de la Sardina conmemorará el 175 aniversario de esta fiesta

El emblema de los actos de celebración en 2026 ha sido realizado por Álvaro Peña

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La celebración del Entierro de la Sardina, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, celebrará a lo largo de 2026 su 175 aniversario y, como acto ... central, el 4 de marzo se llevará a cabo una recreación histórica del primer desfile que se celebró, en esa misma fecha, por el barrio de San Antolín.

