Rebeca Pérez: «Que jamás duden en el PSOE de que tienen los servicios municipales a su disposición» La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez Martes, 8 octubre 2019

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, desmintió «rotundamente las afirmaciones de la concejal socialista Ainhoa Sánchez. Que diga a qué piscina no se le ha dejado entrar porque, según mi compañero Felipe Coello, es falso ya que no le consta que eso haya sucedido». «En apenas 100 días de gobierno ya han registrado, según comenta el PSOE, más de 100 solicitudes de información de las cuales ya se han contestado más de la mitad, lo cual no es falta de transparencia», indica la concejal.

Sobre las comunicaciones interiores, Pérez explicó que «pensando con cierta lógica hay solicitudes de información que se pueden responder fácilmente pero hay otras que requieren de un mayor tiempo de preparación, de búsqueda de informes y no podemos colapsar un servicio que tiene que trabajar por los murcianos. Pero que no duden en el PSOE que tienen todos los servicios a su disposición, siempre que ello no implique desarrollar sus tareas diarias, porque nosotros trabajamos por un ayuntamiento abierto y transparente».

Pérez añadió que «todos los concejales disponen de distintos medios para acceder a toda la información que precisen pero los socialistas se dirigen directamente a las concejalías para cuestionar posicionamientos políticos y no cuestiones de gestión o de trabajo por los murcianos». «Esta estrategia no es nueva ya que el pasado mandato se dedicaron a retorcer el derecho a la información como una herramienta para bloquear la acción de gobierno», finalizó la portavoz.