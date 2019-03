Quejas vecinales por «las prisas» para la apertura de un nuevo vial en El Palmar Representantes de tres asociaciones vecinales, ayer, en el paso de cebra del nuevo vial de El Palmar. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM DAVID GÓMEZ Viernes, 15 marzo 2019, 02:02

La reciente apertura de un nuevo y demandado vial en El Palmar, que comunica el casco urbano de la pedanía más poblada del municipio con una urbanización de reciente construcción, no ha dejado satisfechos a todos. Tres asociaciones vecinales critican «las prisas» que, a su juicio, ha tenido el Ayuntamiento para poner en servicio la calle, ya que consideran que todavía no estaba en condiciones de abrir. «Principalmente, porque no tiene iluminación y porque hay un tramo de acera que no ha sido finalizado», indica Lorenzo Jiménez, presidente de la asociación de vecinos Lugar de San Juan de El Palmar. Un grupo de ciudadanos se concentró en la tarde de ayer en la nueva vía en señal de protesta, convocados también por las asociaciones Pro Ayuntamiento y De Reiki, cuya responsable es María Ascensión Molina.

El nuevo vial, situado a espaldas de Bodegas Bernal, enlaza la calle Mayor de la pedanía con la calle Palmeras. El Pleno dio luz verde al expediente de Urbanismo y Medio Ambiente que ha permitido ejecutar esta obra, «que resulta fundamental para mejorar la accesibilidad a una zona de expansión de la pedanía, con capacidad para cerca de 300 viviendas, unas 250 colectivas en bloque y 50 unifamiliares adosadas», según el Consistorio. Permite acceder directamente al centro de El Palmar, así como la conexión con los nuevos desarrollos de la zona oeste. Los trabajos de urbanización han supuesto una inversión de tres millones de euros, y afectan a una superficie de 57.000 metros cuadrados, de los que 9.700 corresponden a zonas verdes.