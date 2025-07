Quejas por la falta de sombraje en calles y plazas comerciales del centro de Murcia

¿Por qué no están aún instalados los toldos, con el calor que hace?». Esta pregunta que se hizo ayer Mari Carmen, mientras iba de ... compras por las calles del centro de la ciudad, es la misma que les llega a los comerciantes, y que estos mismos se hacen. No se entiende, dicen, que casi a mediados de julio, con temperaturas que por la tarde superan con creces los 30 ºC, llegando a los 37/38 ºC, los elementos que pueden ayudar a paliarlo sigan guardados en un almacén.

El Ayuntamiento de Murcia anunció a finales de junio que en los siguientes días iba a comenzar la colocación de 73 toldos en calles y plazas del centro, con lo que se esperaba disminuir la temperatura del pavimento entre 7 y 10 grados en las horas centrales del día, «generando una sensación térmica más agradable y favoreciendo la estancia y el tránsito peatonal».

Entre los lugares donde se anunció que iban a ubicarse, durante la noche para no interferir en el horario comercial, figuran las emblemáticas calles Platería (hay bastantes pero no está toda la calle) y Trapería (que hasta el momento solo tiene un toldo), San Cristóbal y calle del Pilar, a las que se suman las plazas Joufré, Puxmarina y Esteve Mora, entre otras. A estas tres últimas, aún no han llegado los operarios. Son emplazamientos estrechos en los que, sobre todo por la tarde, da el sol de pleno.

«Yo recibo quejas de mis clientes que no entienden que a estas alturas todavía no estén montados», comenta la empresaria Marisa Cano, quien hace una década luchó desde la Asociación de Comerciantes Platería y Trapería por su instalación. «Y tampoco veo bien que esperen hasta julio para ponerlos; si están los anclajes y están los toldos, por qué esperar?», subraya. Añade que el tiempo ideal para colocarlos sería ya desde mediados de junio.

En opinión de esta comerciante histórica del centro, «la gestión no está siendo muy buena» porque estos elementos «no son para embellecer el centro de la ciudad; son necesarios si queremos que venga gente y pasee por aquí, en lugar de expulsarlos por el calor».

Por último se preguntó qué estaría pasando para que vaya con tanto retraso este año. Una cuestión que este periódico trasladó al Ayuntamiento de Murcia, y que, a la hora de cerrar la edición, seguía sin respuesta.