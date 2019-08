Vía Pública advierte a Moros y Cristianos de que se agota el plazo para el campamento Recinto del Malecón reservado para el campamento de Moros y Cristianos, aún sin montar. / J. CARRIÓN / AGM El permiso para que kábilas y mesnadas puedan montar 15 barras en El Malecón depende de que las empresas tengan licencia para vender alcohol MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Miércoles, 28 agosto 2019, 03:12

Las espadas siguen en alto pero no entre kábilas y mesnadas sino entre la Federación de Moros y Cristianos y la Concejalía de Vía Pública y Consumo, que dirige el concejal Juan Fernando Hernández Piernas, de Ciudadanos. Este confirmó ayer a 'La Verdad' que está próximo a expirar el plazo de 10 días que se les concedió la semana pasada para que presentaran el listado de empresas autorizadas para montar las 15 barras en el campamento del Malecón. Este es uno de los requisitos imprescindibles para que la Concejalía les permita levantar el campamento, cuya instalación aún no ha comenzado con el consiguiente malestar entre los festeros.

Juan Fernando Hernández insiste en que «solo una empresa que tenga licencia de actividad para vender alcohol puede comercializarlo» y explica los motivos de mantener esta exigencia: «Eso nos asegura que si ocurre algo, como una intoxicación etílica o la venta de un producto en mal estado, hay un responsable».

El edil se defiende de las críticas formuladas por algunos festeros que le culpan de poner «trabas» a las celebraciones después de 36 años. «Lo primero que hice en julio -asegura- fue aprobar el decreto con la declaración de especial proyección cultural de todos los actos que se van a realizar a partir del próximo 9 de septiembre: pasacalles, desfiles, representaciones de las embajadas en la plaza de Belluga y desfile de arcabucería. Con esa declaración -continúa- dejo en suspenso, con carácter temporal, el cumplimiento de calidad acústica que se recoge en el artículo 57 de la ordenanza de Medio Ambiente. No sé qué más podemos hacer sin incumplir la ley».

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico también se opone a la ocupación de parterres

El concejal de Vía Pública y Consumo admite que «desde la primera reunión que tuve con la Federación de Moros y Cristianos en julio ya les manifesté que el Malecón no me parecía el sitio más idóneo porque es un jardín botánico, no un recinto ferial». El edil les propuso ubicaciones alternativas como el Jardín Chino o la plaza Circular, entendiendo que «la fiesta no va a mejorar o empeorar porque el campamento se ubique en El Malecón o en otro sitio».

Precisamente en este tema ha terciado la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, que preside José Pedro Marín Murcia, y que también está en contra de que el campamento se ubique allí. «Pensamos que no tiene ningún sentido ocupar los pocos parterres que quedan y que esta acción supone un daño que hay que reparar todos los años. Esto crea un gasto en jardinería y obliga a tener los parterres destrozados por el pisoteo durante el mes de octubre».

Coto a los ruidos

En un escrito enviado a 'La Verdad', Marín Murcia hace un llamamiento y pide «a todos los grupos políticos que pongan todas las trabas posibles a la destrucción sistemática de nuestro emblemático Botánico, y que pongan coto a los ruidos que generan estos festejos. Es una vergüenza -señala- que esta pesadilla se repita todos los años».

Desde la Concejalía de Parques y Jardines, que dirige José Guillén, se autorizó el pasado viernes el uso de los parterres colocando encima una tarima. El edil Juan Fernando Hernández afirma que «si creen que con eso se protege, técnicamente no tenemos nada que decir aunque mi sensación es que el jardín va a sufrir. Por eso pedimos que no se lancen cuerdas a los árboles ni se usen taladradoras en el pavimento».

El presidente de la Federación de Moros y Cristianos no ha querido pronunciarse aún al respecto.