Imagen del solar en el que se originó el incendio. PSOE

El PSOE reclama la limpieza de solares en Puente Tocinos

Los socialistas también demandan al PP que se desbloquee la comisaría y la sala de estudio que están «paralizadas desde hace años»

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:45

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer el «estado de abandono de los solares municipales en la pedanía, en especial del terreno donde debería construirse la nueva comisaría de Policía Local y la sala de estudio». Según la concejala socialista Carmen Fructuoso, «su falta de mantenimiento ya ha generado situaciones de riesgo, incluyendo incendios junto a viviendas como el ocurrido el martes, lo que pone en peligro la seguridad de los vecinos y vecinas».

Fructuoso ha recordado que estos proyectos, planificados por el anterior Gobierno Socialista, llevan varios años bloqueados por el Ejecutivo de Ballesta, «que los mantiene guardados sin ofrecer ningún tipo de avance ni plazos concretos». Para la concejal socialista «no solo se trata de inversiones necesarias que siguen sin ejecutarse, sino también de un peligro real para los ciudadanos debido al abandono de terrenos municipales que deberían estar en uso.

