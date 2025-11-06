La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Jesús Barquero con los ediles populares Fulgencio Perona y Marco Antonio Fernández. PSOE

El PSOE se hace con la pedanía murciana de Javalí Nuevo tras la falta de acuerdo entre PP y Vox

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

Y finalmente el PSOE se hizo con la Junta Municipal de Javalí Nuevo. La socialista María Jesús Barquero fue elegida este jueves por la noche ... alcaldesa de esta pedanía, a falta de acuerdo entre PP y Vox. Barquero se hizo con el bastón de mando después de que tanto en primera como en segunda votación cada grupo apostara por su propio candidato, lo que provocó un empate entre populares y socialistas, con cuatro vocales cada uno, que no deshizo el apoyo de los de Abascal.

