El PSOE se hace con la pedanía murciana de Javalí Nuevo tras la falta de acuerdo entre PP y Vox

Pedro Navarro Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:02

Y finalmente el PSOE se hizo con la Junta Municipal de Javalí Nuevo. La socialista María Jesús Barquero fue elegida este jueves por la noche ... alcaldesa de esta pedanía, a falta de acuerdo entre PP y Vox. Barquero se hizo con el bastón de mando después de que tanto en primera como en segunda votación cada grupo apostara por su propio candidato, lo que provocó un empate entre populares y socialistas, con cuatro vocales cada uno, que no deshizo el apoyo de los de Abascal.

Ante esta situación, la formación más votada en la pedanía, en este caso el PSOE, se hace con la presidencia. Más de cuatro meses llevaba esta Junta Municipal sin pedáneo, situación que denunciaron los socialistas acusando al concejal de Pedanías de bloquear este relevo al no convocar el correspondiente Pleno. Hay que recordar que la legislatura arrancó con la elección del popular Raimundo Martínez gracias a un voto tránsfuga de Vox, ya que esta formación había decidido no apoyar al PP. La dimisión de Fernández en junio había generado este vacío de poder finalmente resuelto.

