El PSOE de Murcia reclama que se ponga fin al «deterioro» del Polígono Industrial Oeste

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de este jueves una moción «para reclamar una actuación urgente de mejora en el Polígono Oeste, ante el alarmante deterioro de esta zona industrial». De forma paralela, añaden también que sus compañeros del Ayuntamiento de Alcantarilla defenderán una moción similar en su Consistorio, al tratarse de un espacio compartido con ese municipio y con responsabilidades conjuntas entre ambos municipios.

El Polígono Industrial Oeste concentra cerca de 1.400 empresas y a más de 14.000 trabajadores en una superficie de casi 300 hectáreas, lo que, según el PSOE, «lo convierte en uno de los principales motores económicos de la Región».

Sin embargo, explica el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, las quejas reiteradas de empresarios y trabajadores del polígono «señalan deficiencias en asfaltado, seguridad, iluminación y mantenimiento de zonas verdes, mobiliario y limpieza que evidencian una falta de atención continuada por parte de los equipos de gobierno del PP en Murcia y en Alcantarilla».

También han anunciado desde el PSOE que otra de sus mociones exigirá garantizar el servicio de respiro familiar. Según denuncia su edil Esther Nevado, «las horas de atención han pasado de cuatro semanales a cuatro al mes».

Sobre el Polígono Industrial Oeste, responden desde el Ayuntamiento que «se está trabajando en este sentido, en apostar por mejorar y potenciarlo». Al respecto, recuerdan que, en la Junta de Gobierno del pasado viernes, se aprobó la adjudicación de las obras para reordenar la intersección de las avenidas del Descubrimiento, Principal y Julián Romea, con una inversión de 207.000 euros, para favorecer la fluidez del tráfico.

