El PSOE de Murcia pide que se recupere la detección precoz de ITS y VIH Los socialistas recuerdan que las infecciones de transmisión sexual han ido a más en los últimos años, según la Consejería de Salud

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha propuesta que el Ayuntamiento de Murcia recupere el servicio municipal de detección precoz y reforzar la prevención «ante el repunte de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH». La edil Esther Nevado reprochó al equipo de gobierno que «no se tome en serio el aumento de infecciones y su indiferencia ante la Semana de la Prueba de ITS» que se celebra hasta el próximo día 24. De igual forma, pide el PSOE «el relanzamiento de campañas de prevención ante el incremento continuado de estas enfermedades en el municipio y en la Región».

Dicen los socialistas que, «según los datos epidemiológicos de la Consejería de Salud, en la Región de Murcia las ITS han aumentado notablemente en los últimos años, destacando el repunte de sífilis, gonorrea y clamidia, asociado a un menor uso de preservativo y a prácticas sexuales de riesgo».

La edil del PSOE recordó que el anterior gobierno socialista puso en marcha un 'checkpoint', con un cribado que atendió a casi mil personas en cinco meses «y permitió detectar decenas de infecciones, incluyendo diagnósticos precoces de VIH». apuntó. «Era un recurso útil, eficaz y cercano, y el PP lo cerró nada más ganar las elecciones por motivos ideológicos, no técnicos ni económicos», lamentó Esther Nevado.

Además, denunció que actualmente «no es posible pedir una consulta en el servicio de cita previa» y criticó que el teléfono de la Consejería, donde antes atendían profesionales del departamento de Salud Pública, «ahora se desvía a Cruz Roja, que lo gestiona de manera voluntaria».