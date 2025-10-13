La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un padre compra material escolar para su hijo en una imagen de archivo. A. T.

El PSOE de Murcia denuncia el recorte de ayudas sociales a la infancia

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:45

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno del PP de eliminar ayudas «esenciales para material escolar, actividades y apoyo educativo, dejando a miles de niños y niñas sin respaldo municipal». Es su concejala en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, la que explicó que el gobierno de Ballesta, a propuesta de la edil de Bienestar Social, Pilar Torres, ha restringido ahora las ayudas socioeducativas para la infancia y la adolescencia. Así, detalló que, a partir de este mes, estas ayudas solo cubrirán comedor escolar y escolarización temprana, «excluyendo prestaciones fundamentales para garantizar los derechos básicos de los menores murcianos».

Nevado denunció una situación que se traduce, según ella, en que este trimestre «ya no podrán acudir al logopeda, a terapias o a recibir apoyo educativo y participar en actividades extraescolares» y lo considera «un nuevo ataque a los derechos sociales». Para la edil socialista, «el PP vuelve a demostrar que sus prioridades no son las personas» ya que, con estas decisiones, «están obligando a muchas personas a decidir entre llenar el frigo o comprar material escolar».

Dice Nevado, además, que esta medida deja en una situación «muy complicada» a las educadoras sociales , ya que «se quedan sin herramientas básicas para desarrollar su trabajo diario». También recordó que el gobierno local ya modificó las ayudas de emergencia social para supeditar su concesión no solo al cumplimiento de los requisitos legales, sino también a la disponibilidad presupuestaria. Para Nevado, «en la práctica, esto significa que, cuando se agota el presupuesto, todas las solicitudes pendientes son automáticamente denegadas».

Mientras tanto, desde el PP en Murcia, responden que el Ayuntamiento garantiza la atención a las personas más vulnerables del municipio y que se ha dotado de más fondos la partida para las ayudas de emergencia social. Entre las ayudas socieoducativas de apoyo a la infancia, dice que también se incluyen tratamientos terapéuticos y acusan a los socialista de crear alarma.

