El PSOE lamenta que la política de empleo del PP se asemeje al de una empresa de trabajo temporal Peñaranda afirma que desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho más, ya que se han abandonado los polígonos industriales, las ayudas para autónomos y emprendedores no se han repartido y el Pacto por el Empleo no se convoca LA VERDAD Lunes, 18 febrero 2019, 13:54

El Grupo Municipal Socialista criticó en diversas ocasiones «la escasa implicación del PP en políticas activas de empleo, limitándose a hacer de intermediario entre los ciudadanos deseosos de encontrar un puesto de trabajo y las empresas, un papel propio de las compañías de trabajo temporal», según el concejal Sebastián Peñaranda.

«Hoy nos han ofrecido una memoria que no deja de ser más que un listado de cifras, una mera descripción estadística, con el total de personas que han sido orientadas en el servicio de Empleo, el número de mujeres, hombres y jóvenes o el número de convenios, que a nosotros nos parece excesivamente insuficiente cuando estamos en un municipio con alrededor de 33.000 parados», explica el edil.

Asimismo, afirma que el PSOE estuvo reclamando que el Ayuntamiento sea parte activa en la promoción del empleo, creando las condiciones favorables para que las empresas creen trabajo. «Debe asumir un protagonismo mayor y no quedarse en un papel superficial de atención a los desempleados y desempleadas del municipio, sobre todo cuando los jóvenes se marchan en busca de un puesto fuera y cuando una de las principales preocupaciones de esta sociedad es el paro».

Para Peñaranda, «desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho más, sobre todo cuando durante este mandato se han abandonado los polígonos industriales, las ayudas para autónomos y emprendedores no se han repartido por una deficiente gestión, y el Pacto por el Empleo, al que se unieron todos los partidos políticos a propuesta del PSOE, no se convoca». Además, añade, las instalaciones para formación están obsoletas, no se gasta el dinero previsto para formación y «ahora, cuando el aeropuerto está en marcha, sacan los cursos para preparar a los futuros trabajadores».

Asimismo, señala que, «para colmo, hoy leemos en un medio de comunicación cómo las pymes y autónomos de pedanías y barrios de Murcia corren un grave riesgo de cierre porque el PP lleva demasiado tiempo apostando por las grandes superficies. Esta es la verdad de la política de empleo del Ayuntamiento, donde el PP ha decidido ir por un camino de indolencia y apatía abandonando a su suerte a los vecinos y vecinas con problemas de empleo».