El PSOE insiste en que se pongan autobuses gratis los días de más contaminación LA VERDAD Murcia. Sábado, 2 marzo 2019, 11:21

El candidato del PSOE a la alcaldía, José Antonio Serrano, se ha dirigido por carta al alcalde, José Ballesta, para sugerirle medidas elaboradas por los socialistas para combatir la contaminación atmosférica del municipio, ya que, «como estamos comprobando, no se trata de una situación puntual y esporádica, sino que se está volviendo crónica porque los episodios se repiten semana tras semana desde las fiestas de Navidad».

En la misiva, José Antonio Serrano, médico de profesión, alerta de las «graves consecuencias que para la salud de los ciudadanos y ciudadanas» puede tener superar los niveles de contaminación en los límites en los que lo hace Murcia. Así, insistió, como ya propuso en diciembre, establecer un autobús gratuito a los vecinos en los días en los que se mantengan los avisos por contaminación. «La excusa de la situación meteorológica pone en evidencia la falta de medidas concretas para paliar o acabar con los problemas de contaminación por el tráfico de vehículos. El anticiclón no es la causa sino la demostración de que no se está poniendo en marcha ninguna actuación o, como mínimo, que no está siendo eficiente», afirma el candidato a alcalde socialista.

Estaciones medidoras

Los socialistas reclaman también que se construyan más estaciones medidoras para conocer con exactitud el punto de partida, porque, «según he podido comprobar, hay días que no tenemos ni datos; por tanto, sin un análisis realista previo es muy difícil dar con la respuesta más adecuada», indica Serrano en la carta.