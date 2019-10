PSOE y PP se enzarzan por el gasto de 151.000 euros en flores en el primer semestre LA VERDAD MURCIA. Jueves, 10 octubre 2019, 08:48

El PSOE y el PP vivieron ayer su particular batalla de las flores a cuenta de la difusión, por un usuario de Twitter, del registro de facturas por valor de 151.000 euros en flores realizado por el Ayuntamiento de Murcia en el primer semestre. A la vista de esa información, el grupo socialista lanzó un comunicado en el que su portavoz, José Antonio Serrano, señala que «hemos calculado que a final de año vamos a alcanzar la nada desdeñable cifra de 500.000 euros en flores, por lo que se ha gastado en el primer semestre, por los 240.000 de la campaña de Navidad y lo que aún no sabemos de la Feria de Septiembre». Serrano dijo que no estaban en contra de engalanar la ciudad, pero no es «lo prioritario», dadas las necesidades en barrios degradados.

Por la tarde, el PP respondió con una nota donde decía que el Portal de Transparencia «está siendo utilizado por un 'troll', vinculado al partido socialista, conocido con el nombre de Antonio Ros, que se dedica a tergiversar datos públicos y publicarlos en las redes sociales».

Según el PP, ese 'troll' «obvió que ese gasto corresponde a 67 juntas municipales y de distrito». Y que precisamente «muchos de esos gastos fueron realizados por pedanías gobernadas por el PSOE», siendo el principal beneficiario la floristería de Juan José Garre, pedáneo socialista de Algezares.