El PSOE denuncia que la Vía Verde de la Costera Sur es un «fraude» Estado actual de la Vía Verde a su paso por la Costera Sur. / PSOE El Grupo Municipal Social explica que el tramo que recorre Los Ramos, Beniaján y Los Dolores se encuentra repleto de «tablas con clavos, restos de bancos de hormigón y hasta papeleras a medio montar» LA VERDAD Murcia Miércoles, 10 abril 2019, 12:29

«Es alarmante que, junto a los vecinos y vecinas que pasean, algunos de ellos niños, nos encontremos tablas con clavos, restos de bancos de hormigón a medio hacer, papeleras a medio montar y hasta planos de la obra y restos de las meriendas de los operarios», explicó Larrosa.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa visitaron este lunes la nueva Vía Verde a su paso por Los Ramos, Beniaján y Los Dolores para denunciar que, «a pesar de la inauguración en forma de yincana organizada por el Ayuntamiento hace unas semanas, el aspecto que presenta no es, ni de lejos, el de una vía terminada, accesible y segura».

«Ya advertimos en su día a Ballesta de que era irresponsable organizar una actividad en una Vía Verde en la que aún queda mucho trabajo por hacer. Hoy vamos más allá, nos sentimos decepcionados y entendemos que el estado que presenta la denominada Vía Verde es el de una obra a medias. Lejos de ser la vía vertebradora que el Grupo Socialista proponía, es un quiero y no puedo del Gobierno del PP, más aún pretendiendo venderlo antes de terminarlo y permitiendo que esté en uso cuando aún hay tramos que no ofrecen seguridad», indicó Enrique Ayuso.

Por su parte, el concejal socialista Juan Vicente Larrosa criticó «que el PP de Ballesta saque pecho con un proyecto inacabado, con falta de iluminación y señales, sin bancos suficientes, con piedras amenazando la seguridad de los viandantes y sin delimitar el carril bici». Además, instó al Gobierno local a «hacer las cosas bien, por una vez, y apostar por una Vía Verde de la que se pueda presumir, de fácil acceso y uso, con baños y fuentes de agua, con zonas perfectamente acondicionadas y no con tramos que parecen solares o escombreras, como ahora».

Los ediles del Grupo Socialista, que recorrieron gran parte de la vía, denuncian, además, el cementerio de material que descansa a un lado de la vía, en Los Ramos. «Es alarmante que, junto a los vecinos y vecinas que pasean, algunos de ellos niños, nos encontremos tablas con clavos, restos de bancos de hormigón a medio hacer, papeleras a medio montar y hasta planos de la obra y restos de las meriendas de los operarios», explicó Larrosa.

«Ese basurero, o museo de lo inacabado, es una prueba de que la vía verde aún no es transitable porque no está en condiciones. Hasta las palmeras están cerradas aún y secándose al sol sin el mantenimiento oportuno. La Vía Verde que el gobierno del PP ha querido hacer es una chapuza y no responde, en absoluto, a la propuesta que el PSOE sacó adelante», concluyó Ayuso.