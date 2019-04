El PSOE critica el retraso en las cuentas y el PP culpa a Sánchez LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 10 abril 2019, 07:57

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, afeó ayer al gobierno local que no haya presentado todavía el borrador para el Presupuesto municipal de 2019.

El PSOE consideró que con este retraso en la tramitación de las cuentas «se está faltando el respeto a los vecinos y perjudicando el avance de la ciudad en general al tiempo que se frenan las actividades y las inversiones de las juntas municipales, que no pueden prever actuaciones cuando no saben con qué dinero contarán ni cuándo lo tendrán disponible». Por su parte, el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, recordó al respecto que «si se han retrasado los Presupuestos municipales es porque el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aún no ha aprobado las cuentas generales del Estado». Sobre las pedanías, el edil puntualizó que «el borrador de Presupuestos está prácticamente ultimado y en los próximos días se entregará una copia a los miembros de la corporación municipal».

Por su parte, desde el grupo de Ciudadanos, su portavoz, Mario Gómez, acusó al PP de querer imponer el reparto económico en el presupuesto para barrios y pedanías sin dar a conocer los criterios de asignación para cada junta municipal y de distrito.