El PSOE critica que hay cientos de solares convertidos en vertederos

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer que en el municipio hay «cientos de solares», tanto públicos como privados, en estado de abandono, convertidos en muchos casos en vertederos, y que no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad que establece la ordenanza municipal al respecto. Como ejemplo, el edil Enrique Ayuso denunció los casos de las pedanías de Nonduermas y Algezares, con 23 y 26 solares detectados en los que no se cumplen las condiciones de limpieza adecuadas, generando no solo un problema de imagen para el municipio, sino también de salud. Esta situación se extiende a barrios como El Carmen, Espinardo o Ronda Sur. Pidió a Urbanismo que actúe con más contundencia.

Por su parte, el concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, Rafael Gómez, respondió que el Ayuntamiento «tiene suscrito un contrato para prestar el servicio de limpieza y vallado de solares de titularidad municipal, con un presupuesto anual de 150.000 euros». En los primeros diez meses de 2018, añade el edil, «se llevan tramitadas 35 actuaciones, por valor de 106.705,53 euros, de las que 31 ya están realizadas y cuatro actualmente en ejecución». «Esta gestión supone que se ha limpiado este año unos 130.000 metros cuadrados de solares del municipio», resaltó.