CNP

A prisión un activo delincuente tras romper la puerta de un piso en Murcia y entrar en él

Un vecino escuchó ruidos, le recriminó su actitud y el detenido se dio a la fuga, aunque pudo ser arrestado poco después por los agentes

LA VERDAD

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:09

Detenido un hombre tras romper una puerta y entrar a una vivienda en la ciudad de Murcia. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de este individuo como autor de un delito de robo con fuerza en domicilio.

Los hechos ocurrieron de madrugada el pasado día 26 de agosto cuando agentes de la Policía Nacional fueron avisados a través de la Sala Cimacc 091 de que una persona habría forzado la puerta de un inmueble situado en la ciudad de Murcia y se había introducido en él.

De manera inmediata varias unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se dirigieron al lugar observando a la llegada la puerta de acceso de la vivienda forzada y muy dañada, entrevistándose con un vecino el cual manifestó que al escuchar los fuertes ruidos y percatarse del hecho se lo recriminó al autor y este al verse sorprendido huyó del lugar a la carrera.

Con la descripción física, vestimenta y dirección de huida aportada, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar cerca del lugar a esta persona, procediendo a su detención por la comisión de un delito de robo con fuerza en domicilio.

Finalmente, el detenido al que le constan 34 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso su ingreso en prisión provisional.

