La primera alcaldesa de Murcia tendrá que esperar José Ballesta (PP), José Antonio Serrano (PSOE), Mario Gómez (Cs) y Ginés Ruiz (Podemos). Los principales partidos presentarán a hombres como candidatos a la alcaldía el 26-M, por lo que el Ayuntamiento seguirá sin que lo gobierne una mujer

La antesala del Salón de Plenos, en el edificio de la Glorieta, se convirtió hace un año en un espacio de homenaje al poder político municipal. Allí está la Sala de Corregidores y Alcaldes, en la que, sobre unas láminas de madera, están escritos los nombres de los gobernantes que ha tenido Murcia en los diferentes periodos de la historia de España, desde la Reconquista cristiana. El recorrido comienza en 1394, con el corregidor Ruy Méndez de Sotomayor, y acaba en 2015, año en el que se produjo la salida del alcalde Miguel Ángel Cámara.

José Ballesta se incorporará a la lista cuando deje el cargo, lo que puede ocurrir dentro de unos meses o en 2023. El actual regidor, al que le encanta hacer de guía en las visitas que realizan los centros educativos a la Casa Consistorial, siempre advierte de un detalle a los estudiantes cuando llegan a este punto. «No hay ningún nombre femenino», resalta, para animar luego a las alumnas a que sean las primeras mujeres en sumarse al selecto club.

En efecto, el siglo XXI avanza y Murcia todavía no ha tenido una alcaldesa. Y parece que no la tendrá hasta al menos dentro de cuatro años, pues los partidos que más posibilidades tienen de hacerse con la alcaldía tras las elecciones del 26 de mayo han apostado por hombres como candidatos a la alcaldía.

Ni siquiera a las primarias

Mientras que José Ballesta fue designado directamente por la dirección nacional del PP, José Antonio Serrano y Ginés Ruiz Maciá superaron las primarias de PSOE y Podemos, sus respectivas formaciones, sin que nadie, ni hombres ni mujeres, compitiera con ellos. También tiene el camino despejado Mario Gómez, que será refrendado la semana que viene por la militancia de Ciudadanos. Cambiemos Murcia está pendiente de unas primarias, pero el aspirante con más posibilidades es el candidato de Izquierda Unida, el concejal Sergio Ramos.

Curiosamente, la única candidata, si es que llega, podría venir de la formación emergente Vox, que está recibiendo duras críticas por parte de sectores feministas por cuestionar la Ley de Violencia de Género y las políticas de igualdad. El partido de Abascal designará a sus cabezas de lista a finales de marzo y nada hay decidido respecto a la capital, según fuentes de la organización. La estructura en Murcia está dirigida por una mujer, Alba Peña. Sin embargo, que sea coordinadora no implica que vaya a ser aspirante a la alcaldía. En caso de serlo, y si se cumple la previsión demoscópica que no contempla a Vox entre las fuerzas más votadas, no contaría con grandes opciones de coger el bastón de mando, salvo que se produzca una carambola propiciada por el juego de los pactos postelectorales.

Solo Vox, donde Alba Peña es coordinadora local, podría evitar un pleno masculino en las elecciones

Así, Murcia continuará sin romper el famoso techo de cristal, que ya ha saltado por los aires en la Comunidad (María Antonia Martínez), la Asamblea Regional (Rosa Peñalver), la Delegación del Gobierno (Concepción Sáenz) y el Ayuntamiento de Cartagena (Pilar Barreiro y Ana Belén Castejón), entre otras muchas instituciones públicas regionales. Lorca tampoco ha tenido alcaldesas y, en estos comicios, PP y PSOE presentan a hombres.

El miedo escénico

Para la socióloga Marina García Albertos, la capital no es sino una muestra más del problema de representatividad que sufren las mujeres en las altas esferas. Sin embargo, es cuestión de tiempo que el despacho de alcaldía de la Glorieta esté ocupado algún día por una mujer, pues las nuevas generaciones femeninas ya no tienen «el miedo escénico» que hasta ahora podía atenazar a algunas a la hora de dar el salto. «Muchas mujeres han gobernado y han demostrado que lo pueden hacer muy bien o muy mal, que no por tu género está garantizado que hagas las cosas mejor ni peor», concluye.