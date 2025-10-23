El 'tranvibús' partirá de la plaza Circular de Murcia y no de la Alameda de Colón El primer vehículo eléctrico y articulado en propiedad de la concesión municipal preside la reunión del Consejo Social de la Ciudad, que aborda el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Pedro Navarro Jueves, 23 de octubre 2025, 09:48 | Actualizado 10:51h. Comenta Compartir

Llegará hasta la plaza Circular. El alcalde de Murcia, José Ballesta, anunció este jueves que el 'tranvibús' ampliará la ruta prevista inicialmente para conectar el Campus de la Salud de UMU, en La Arrixaca, con el centro de Murcia. Así, los nuevos vehículos articulados no partirán de la Alameda de Colón sino desde la 'Redonda', para llegar a la pedanía más poblada del municipio en 26 minutos, dentro de una ruta circular.

La intención del Ayuntamiento de Murcia es que este nuevo servicio, que se integrará en el trazado de la actual línea 26C, entre en funcionamiento próximamente, en cuanto los siete vehículos adquiridos por la concesión municipal se encuentren en Murcia y sean adaptados a las necesidades operativas del sistema de transporte público.

De hecho, el primer 'tranvibus' eléctrico en propiedad de la concesión municipal presidía ya este jueves la reunión del Consejo Social de la Ciudad. El principal órgano consultivo del municipio aborda esta mañana el documento de propuesta del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), hoja de ruta del Consistorio para la próxima década en esta materia y que deberá ser refrendada por el Pleno municipal.

Uno de los tres ejes sobre los que gira dicho plan es el de la articulación de un sistema de movilidad y transporte público unificado, completo y que responda a las necesidades de los ciudadanos. Piedra angular de este será la nueva concesión de transporte de autobús, pendiente de una próxima licitación y en la que se integrarán los siete nuevos 'tranvibuses' eléctricos adquiridos.

Fabricados en China por la empresa YuTong, el Consistorio se encuentra a la espera de la llegada de las seis unidades restantes, que están viajando desde el gigante oriental y que tras llegar al puerto de Barcelona, deberán cumplimentar los trámites de aduanas, antes de ser desplazados por carretera hasta Murcia.

Cada unidad, articulada, cuenta con unas medidas de 18,17 metros de largo, por 2,55 metros de ancho y 3,29 metros de alto. Dichas dimensiones le dan una capacidad de 122 pasajeros, incluyendo 41 asientos –que dejan un pasillo de casi un metro de anchura– y espacio para la colocación de dos sillas de ruedas.

Además, los habitáculos, de piso bajo, se montan sobre tres ejes de ruedas y disponen de cuatro puertas dobles. Hay que destacar, por otra parte, que estas unidades cuentan con una autonomía de unos 400 kilómetros, lo que les permite cumplir con toda una jornada de servicio tras una carga nocturna en las cocheras de la concesión. De hecho, esta fue una de las cuestiones –junto a la funcionalidad del sistema de aire acondicionado– en las que se puso especial interés durante las pruebas realizadas por las calles de Murcia. De hecho, los vehículos llegan con cuatro cargadores para facilitar su puesta a punto diaria.

A la espera de un informe

En lo que respecta al nuevo modelo de transporte de público, el alcalde apuntó a una próxima licitación de la nueva concesión del servicio de autobuses, que condicionó a la recepción del preceptivo informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma. De hecho, reiteró que los pliegos están ya preparados y saldrán a concurso en cuanto se cuente con el documento. Hay que subrayar que fuentes autonómicas indicaron a LA VERDAD que este informe estará listo durante este mes.