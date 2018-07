Los presupuestos de Murcia incluyen la bajada del recibo del agua y recuperar el buhobús El alcalde Ballesta durante la presentación del acuerdo con Cs. / Nacho García / AGM Los 418 millones de euros tendrán este año partidas para la mejora del transporte público y el acceso a la vivienda, y más personal para fiscalizar las cuentas MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Domingo, 15 julio 2018, 07:45

Importantes mejoras en el transporte público, como la creación de una Entidad Municipal de Transporte, la dotación económica para recuperar el servicio de buhobús , una red aparcamientos disuasorios con una solución al parking del Malecón (posiblemente su traslado al otro lado del río, a Barriomar), la reducción del precio del agua y la eliminación de la tarifa del vertido al alcantarillado, son algunas de las medidas acordadas por el equipo de gobierno del PP, que lidera Ballesta, y el Grupo Municipal Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2018.

La reducción de tasas y precios públicos, la dotación económica para inversiones en vivienda, la accesibilidad universal, carriles bici, dinamización turística, sombrajes en colegios y juegos infantiles junto con la recursos materiales y humanos necesarios en los servicios de Intervención y Descentralización para garantizar una correcta fiscalización y control del gasto público y para llevar a cabo una mejora en la calidad del servicio de atención ciudadana en pedanías, completan las 11 medidas adelantadas por el alcalde.

Ballesta presentó las líneas generales del acuerdo «amplio y ambicioso» con Ciudadanos que «va más allá de un simple pacto numérico o presupuestario». Uno de los ejes sobre los que se sustenta el acuerdo, indicó, «es el consenso, fruto de muchas reuniones, horas de negociación y diálogo abierto entre el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, y el portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, a quienes es justo reconocer el esfuerzo y la dedicación que han puesto para hacer posible este entendimiento.

«Es un acuerdo amplio y ambicioso, que va más allá de partidas presupuestarias y de cambiar cifras» José Ballesta - alcalde

El acuerdo consta de 34 puntos –cuyo documento íntegro será dado a conocer en los próximos días– en los que se recogen medidas y actuaciones para «mejorar la administración e incrementar la calidad de los servicios que reciben los murcianos. Establece –indicó– compromisos reales que, lejos de intereses partidistas ni mucho menos personales, servirán para responder al interés general de todos los murcianos».

Se reducirán tasas y precios públicos y está previsto eliminar la tarifa por los vertidos al alcantarillado

El primer edil incidió en que el compromiso con Ciudadanos abarca todas las áreas de gestión: transportes y movilidad urbana, bajada de impuestos, smart city, infraestructuras, derechos sociales, educación, seguridad, pedanías, urbanismo, rigor presupuestario y personal.

La red de aparcamientos disuasorios incluirá una solución al 'parking' del Malecón, que se trasladaría a Barriomar

El concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, explicó que el presupuesto, antes de ir a Pleno, tiene que ser aprobado en Junta de Gobierno y pasar por la comisión informativa, además de que necesita informes que ha de realizar el servicio de Intervención, que requiere un mínimo de 10 días, por lo que la sesión plenaria no se podrá realizar en julio, aunque sí probablemente en agosto. Una vez aprobados en Pleno, tienen un mes de exposición pública y, si no hay alegaciones, entrarían en vigor a principios del otoño.

«Son medidas que venimos reclamando desde 2015 para mejorar los servicios y la calidad de vida de los murcianos» Mario Gómez - portavoz de Ciudadanos

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, que compareció junto a Francisco Álvarez, secretario de Acción Institucional de Cs, expresó su satisfacción por haber llegado a un consenso. «Son las medidas que venimos reclamando desde 2015. En años anteriores no ha sido posible sacarlos porque había partidos con otras inquietudes. Nuestra idea era mejorar lo que no estaba funcionando para dar calidad en los servicios hacia los ciudadanos».

Más recursos en Intervención

Gómez agregó que «se han modificado partidas presupuestarias y se han incluido partidas en ciertos puntos como transporte público y mejora de ciertos departamentos como Intervención para dotarlo de más personal y más recursos con el fin de fiscalizar, controlar y gestionar mejor el gasto público, sobre todo con la entrada de la nueva ley de Contratos del Sector Público, y la descentralización para mejorar los servicios en pedanías. Queremos darle nueva vida a la gestión municipal.

Once medidas 1. Mejoras en el servicio de transporte público 2. Creación de una Entidad Municipal de Transporte 3. Dotación económica para el buhobús 4. Creación de una red de aparcamientos disuasorios, incluyendo una solución al parking del Malecón 5. Reducción del precio del agua y eliminación de la tarifa por los vertidos al alcantarillado. 6. Plan de inversiones de vivienda 7. Plan de inversiones para la accesibilidad universal 8. Plan de inversiones carril bici 9. Plan de inversiones carril bici 1.0 Plan sombrajes en colegios 11. Dotar de recursos a los servicios de Intervención y Descentralización

El borrador de presupuestos para este año que el concejal deHacienda presentó a la oposición el pasado mes de mayo asciende a 418 millones de euros. Dado que el equipo de gobierno del PP no tiene mayoría, solo 12 de 29 concejales, estaba abocado a negociar con alguno de los partidos mayoritarios de la oposición. El año pasado consiguió el apoyo del Grupo Municipal Socialista, con cuya abstención en el Pleno, consiguió sacar las cuentas adelantes. A 10 meses de las próximas elecciones municipales, el acuerdo ha venido de la mano de Ciudadanos, con cuyo apoyo Ballesta consiguió la alcaldía hace tres años. El regidor ha tenido que dar un último empuje con el partido naranja para cerrar las cuentas municipales. A Ballesta no le gusta hablar de «escollo» y asegura que «la ambición ha ido más allá de las partidas presupuestarias y ha generado mayor trabajo, que no conflicto o discusión».