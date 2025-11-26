El presupuesto de Seguridad Ciudadana en Murcia crece un 23% hasta los 12,4 millones El concejal del ramo, Fulgencio Perona, asegura que el aumento en las cuentas «permitirá reforzar los recursos humanos y mejorar las infraestructuras»

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, Fulgencio Perona, ha presentado este miércoles las cuentas para 2026, que alcanzan los 12,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 23%, muy por encima del 3,5% de subida general del presupuesto municipal y el mayor impulso inversor de los últimos diez años.

Este aumento, ha dicho, «permitirá reforzar los recursos humanos, modernizar equipamientos y mejorar las infraestructuras de Policía Local, bomberos y Protección Civil».

Así, Policía Local contará con un 17% más de presupuesto, bomberos con un 20% adicional y Protección Civil experimentará un histórico incremento del 200%.

Al hilo, ha asegurado que desde la llegada del alcalde José Ballesta en 2015 «se han creado 400 nuevas plazas de Policía y Bomberos, a las que se sumarán otras 100 en 2026, consolidando un refuerzo sostenido en la seguridad de barrios y pedanías».

El presupuesto de 2026 prevé la incorporación de 108 nuevos plazas de Policía Local y 30 agentes de movilidad. En Policía Local, la plantilla ha pasado de 589 a 637 agentes desde 2015, un aumento de 48 efectivos.

Además, ha indicado que la Oferta de Empleo Público 2015-2025 acumula 450 plazas, de las que 138 corresponden a 2024 y 2025. En el SEIS, la plantilla actual es de 214 efectivos; durante este mandato se han incorporado 40 bomberos y la nueva RPT contempla 40 plazas adicionales de bombero, 10 de conductor y perfiles técnicos especializados. En Protección Civil se incorporarán tres técnicos municipales y siete agentes de emergencias.

La modernización del equipamiento será clave en este presupuesto. De forma que Policía Local incorporará 800 terminales híbridos TETRA-LTE por valor de 1.228.451 euros, 85.000 euros en vestuario y 289.940 euros en 15 motos y 4 turismos.

Además, renovará su flota con 21 turismos, 10 motos trail, 11 todoterrenos, 2 comisarías móviles, una oficina móvil y un furgón de atestados, con una inversión total de 1.719.742 euros.

El SEIS contará con 1.780.000 euros, destinados a maquinaria y utillaje (590.000 euros), un nuevo camión autobomba forestal previsto para 2026 (630.000 euros), Equipos de Protección Individual (260.000 euros) y la reforma del Parque de Bomberos de Infante (200.000 euros).

A ello se suman 100.000 euros para grandes reparaciones, incluida la reforma del Polisocorro FSV-25, y la próxima incorporación de cuatro nuevos vehículos en 2025. Además, se incorporarán cuatro nuevos vehículos especializados destinados al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que son dos vehículos pesados para salvamentos varios (FSV) y dos autobombas rurales pesadas (BRP).

En Protección Civil, la partida de gasto corriente pasa de 83.550 euros en 2025 a 243.050 euros en 2026, un incremento del 190,9% destinado a reforzar el vestuario, actualizar los planes municipales y mejorar la operatividad y coordinación.

También se realizará la remodelación de la cubierta y falso techo del edificio municipal por 47.104 euros, junto con 16.000 euros para mantenimiento informático.

En materia de infraestructuras, el presupuesto asciende a 2.190.000 euros, aunque, con remanentes y financiación adicional, la cifra total disponible asciende a 6.585.570 euros. La inversión más destacada será la construcción del primer Centro Integral de Seguridad de Murcia en El Palmar, que reunirá a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El proyecto incluye 2.200.000 euros para la ejecución de la obra, 600.000 para mobiliario y, dentro del presupuesto de 2026, 345.000 euros adicionales para la infraestructura, 85.000 para mobiliario y 85.000 para vehículos asociados.

Esta infraestructura, en proceso de contratación del proyecto básico sobre una parcela municipal de 3.876 m2, mejorará significativamente la coordinación y los tiempos de respuesta.

La Concejalía impulsará, además, la actualización del Plan Municipal de Emergencias y la implantación de un nuevo sistema digital de gestión de incidencias en tiempo real. También se desarrollarán programas formativos con la Universidad de Murcia y el 112 Región de Murcia, centrados en incendios, rescate urbano y emergencias sanitarias.