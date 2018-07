La presidenta de Adif señala que había «poca credibilidad» con el soterramiento Isabel Pardo de Vera. / Efe Isabel Pardo de Vera apunta que el nuevo Gobierno ha hecho un replanteamiento del proyecto de entrada del AVE a Murcia «analizado el contexto social» AGENCIAS Murcia Lunes, 30 julio 2018, 22:00

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, reconoció este lunes que la llegada provisional de la alta velocidad en Murcia generaba un sentimiento de «poca credibilidad» en el futuro soterramiento de la línea y apuntó que el nuevo Gobierno ha hecho un replanteamiento «analizado el contexto social». Isabel Pardo fue directora general de Construcción y Explotación de Adif durante la etapa anterior, a las órdenes de Juan Bravo.

«En este último año y medio ha habido un problema social en la entrada de Murcia y se reivindicaba la no llegada provisional en superficie basada en una poca credibilidad de que se iba a soterrar la línea», dijo Pardo en una entrevista a Efe. «Con el cambio de Gobierno y analizado el contexto social se ha tomado la decisión de que hasta que el soterramiento no esté completado no se llegará de forma provisional», apunta Pardo de Vera, quien recordó que el horizonte que ahora se maneja es el de la llegada «en el entorno de 2020». Preguntada sobre los efectos que tendrá el replanteamiento del proyecto, apuntó que habrá que modificar ligeramente el contrato de la fase actual para adaptarlo a la permeabilidad de Santiago el Mayor lo antes posible.

Bernabé: «Es indignante»

El senador y exdelegado del Gobierno, Francisco Bernabé, expresó este lunes la «indigación» del PP «al comprobar que lo que está circulando por la vía provisional no sea ya el AVE en pruebas, como estaba previsto, sino los viejos trenes convencionales a gasoil con los que el gobierno socialista de Diego Conesa, junto a sus socios de Podemos y Ciudadanos, quieren castigarnos como mínimo durante tres años más a todos los murcianos».

«El nuevo gobierno del PSOE está ejecutando todo tal y como ya lo había tramitado y aprobado el anterior gobierno del Partido Popular, pues mantiene las pantallas acústicas que ellos antes llamaban «muro», van a cerrar el paso a nivel de Santiago el Mayor «y van a poner en funcionamiento la pasarela peatonal de cuya estabilidad hasta dudaban», es decir, «todo aquello a lo que ferozmente se oponían sus amigos de la Plataforma Pro Soterramiento que ahora, y de forma absolutamente incomprensible, aplauden a rabiar esas mismas medidas».

Bernabé entró este lunes en la dirección del Grupo Popular en el Senado y ocupará la vicepresidencia de la Comisión Constitucional, clave para hacer frente al órdago catalán con el artículo 155.