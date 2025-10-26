Porcelanosa renueva su exposición en Murcia

Las grandes superficies porcelánicas de Porcelanosa Grupo, muy presentes en la exposición, sorprenden por el diseño de sus acabados y por su versatilidad.

Porcelanosa Grupo ha renovado su exposición en el parque comercial Thader de Murcia para continuar ofreciendo soluciones constructivas y de interiorismo a los clientes profesionales y particulares.

En la nueva distribución, destaca la zona 'lifetsyle'. En esta área, se representan las diferentes estancias de una vivienda: desde el salón o la cocina hasta la terraza, los baños y el dormitorio. De esta forma, se exponen las novedades del grupo empresarial: materiales con diferentes acabados y texturas diferenciales, soluciones técnicas, y mobiliario y equipamiento por su elegancia y exclusividad.

Las grandes superficies porcelánicas de Porcelanosa Grupo (XLIGHT y XTONE), muy presentes en la exposición, sorprenden por el diseño de sus acabados y por su versatilidad, permitiendo dar continuidad a pavimentos y revestimientos en encimeras y mobiliario. Por su parte, el usuario también puede visualizar las novedades de L'Antic Colonial, la firma dedicada a revestimientos y productos de materiales naturales (madera y piedra), cerámica de pequeño formato, suelos vinílicos y papel pintado.

Además, en la actualización del 'showroom' se ha potenciado la zona destinada a mobiliario de cocina y vestidores, extendiendo así la variedad de acabados expuestos y mejorando la experiencia y conocimiento de los clientes para esta gama de producto.

«El 'restyling' efectuado por Porcelanosa Grupo en Murcia permite descubrir una nueva imagen de nuestra exposición, completamente renovada y que la convierte en un espacio contemporáneo, inspirador y funcional», declara el gerente de Porcelanosa en la Región de Murcia, Alejandro Muñoz.

El pasado jueves 23 de octubre, el renovado espacio acogió un encuentro con profesionales del sector de la construcción. Más de 200 participantes pudieron asistir a unas charlas técnicas, impartidas por Butech y Noken Porcelanosa Bathrooms, acerca de las diferentes soluciones constructivas y sistemas de elementos empotrados.

Después de 40 años de actividad en la Región de Murcia, Porcelanosa Grupo sigue apostando por sus clientes, a través de la mejora de sus instalaciones y de la colaboración con los colegios profesionales y universidades de la Comunidad. Al mismo tiempo, la multinacional española ofrece herramientas personalizadas para los diferentes profesionales del sector, impulsando su labor y contribuyendo al desarrollo y ejecución exitosos de sus proyectos.

