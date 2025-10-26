La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las grandes superficies porcelánicas de Porcelanosa Grupo, muy presentes en la exposición, sorprenden por el diseño de sus acabados y por su versatilidad. Porcelanosa

Porcelanosa renueva su exposición en Murcia

Esplendor ·

Su 'showroom' en Thader ofrece a clientes profesionales y particulares nuevas soluciones constructivas y de interiorismo

EFQ

Murcia

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:14

Porcelanosa Grupo ha renovado su exposición en el parque comercial Thader de Murcia para continuar ofreciendo soluciones constructivas y de interiorismo a los clientes profesionales y particulares.

En la nueva distribución, destaca la zona 'lifetsyle'. En esta área, se representan las diferentes estancias de una vivienda: desde el salón o la cocina hasta la terraza, los baños y el dormitorio. De esta forma, se exponen las novedades del grupo empresarial: materiales con diferentes acabados y texturas diferenciales, soluciones técnicas, y mobiliario y equipamiento por su elegancia y exclusividad.

Las grandes superficies porcelánicas de Porcelanosa Grupo (XLIGHT y XTONE), muy presentes en la exposición, sorprenden por el diseño de sus acabados y por su versatilidad, permitiendo dar continuidad a pavimentos y revestimientos en encimeras y mobiliario. Por su parte, el usuario también puede visualizar las novedades de L'Antic Colonial, la firma dedicada a revestimientos y productos de materiales naturales (madera y piedra), cerámica de pequeño formato, suelos vinílicos y papel pintado.

Además, en la actualización del 'showroom' se ha potenciado la zona destinada a mobiliario de cocina y vestidores, extendiendo así la variedad de acabados expuestos y mejorando la experiencia y conocimiento de los clientes para esta gama de producto.

«El 'restyling' efectuado por Porcelanosa Grupo en Murcia permite descubrir una nueva imagen de nuestra exposición, completamente renovada y que la convierte en un espacio contemporáneo, inspirador y funcional», declara el gerente de Porcelanosa en la Región de Murcia, Alejandro Muñoz.

«El 'restyling' permite descubrir una nueva imagen completamente actualizada y que la convierte en un espacio contemporáneo, inspirador y funcional»

El pasado jueves 23 de octubre, el renovado espacio acogió un encuentro con profesionales del sector de la construcción. Más de 200 participantes pudieron asistir a unas charlas técnicas, impartidas por Butech y Noken Porcelanosa Bathrooms, acerca de las diferentes soluciones constructivas y sistemas de elementos empotrados.

Después de 40 años de actividad en la Región de Murcia, Porcelanosa Grupo sigue apostando por sus clientes, a través de la mejora de sus instalaciones y de la colaboración con los colegios profesionales y universidades de la Comunidad. Al mismo tiempo, la multinacional española ofrece herramientas personalizadas para los diferentes profesionales del sector, impulsando su labor y contribuyendo al desarrollo y ejecución exitosos de sus proyectos.

