Los policías locales protestan por la falta de plantilla y medios

Convocados por UGT y Somos, medio centenar de agentes reclaman que el Ayuntamiento atienda sus demandas

Los policías locales llevaron ayer a las puertas del Ayuntamiento sus protestas ante la falta de medios materiales y humanos que aseguran padecer.

Bajo el lema 'Unidos por unas condiciones dignas', se congregaron en La Glorieta, donde se acercó a saludarlos el alcalde José Ballesta a su llegada al Consistorio.

Los sindicatos UGT y Somos fueron los impulsores de la concentración. Consideran que la situación es «insostenible». La falta de efectivos es la principal queja que trasladaron. La poca plantilla también avisan que está redundando en una merma en la prestación del servicio que al final se traduce en problemas para los ciudadanos.

El concejal de Seguridad, Eduardo Martínez Oliva, se refirió a las protestas y lo hizo para matizar que «de los cincuenta que están en la puerta, solo veinte son policías. El resto son treinta liberados que pertenecen a dos sindicatos que no son de los mayoritarios dentro del Cuerpo». Según explicó el edil, el equipo de gobierno tiene en su poder la última propuesta que le trasladaron los agentes. Avanzó que «recibirán una respuesta en poco tiempo».

También dio a conocer que sus reivindicaciones son «una subida salarial y de niveles dentro de la carrera de funcionarios». El portavoz socialista, José Antonio Serrano, mostró su «apoyo a la concentración» y cifró en mil el número de trabajadores que debe tener la plantilla de la Policía Local.

En el primer Pleno ordinario de la legislatura, que se celebró el 31 de julio, el PSOE registró una moción para pedir un aumento de policías. La propuesta recibió el apoyo de Vox, tal y como recordó su portavoz, Inmaculada Ortega, quien destacó que las reivindicaciones de los agentes son «un tema prioritario». En su opinión, «se tiene que producir un incremento en la plantilla porque no pueden seguir así». En la misma línea, destacó que «lo que no tiene ningún sentido es que continúen trabajando en precario, como lo hacen en la actualidad». Para ella, «garantizar la seguridad tiene que ser una cuestión vital».

Desde las filas de Podemos, su portavoz, Ginés Ruiz, apoyó a los concentrados antes y durante la celebración del Pleno. Tildó la situación de los policías como «inasumible». Destacó que «los agentes no pueden alargar más sus jornadas laborales». Otra de sus denuncias fue que «durante los días de fuertes lluvias hubo varios policías que estaban fuera de servicio y se encontraron con que fueron derivados a festejos de la Feria que no se suspendieron. Esto es algo que no se entiende».

Además, lamentó que «muchos de los que quisieron ayudar con motivo del paso de la DANA encontraron que no tenían vehículos disponibles». Según Ruiz, «es totalmente lógico que pidan estar en nivel 21 o 22 dentro de la carrera de funcionarios y no estar en 18, como están en la actualidad». Esta mejora llevaría aparejada una subida en las retribuciones que perciben los agentes. Por su parte, Martínez Oliva negó que se mandaran efectivos a actos de la Feria en detrimento de los servicios que se organizaron para hacer frente al temporal.