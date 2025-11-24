La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vehículo de la Policía Nacional en Murcia. CNP

Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia

La víctima fue abordada por el arrestado para darle un fuerte tirón de la cadena de oro que llevaba en el cuello

LA VERDAD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:39

Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio procedió a la interceptación y detención de un hombre como autor de un delito de robo con violencia, tras abordar a un hombre en una calle del Barrio del Carmen de la ciudad de Murcia y sustraerle una cadena de oro que portaba al cuello.

Los hechos sucedieron durante la tarde del pasado día 1 de noviembre en la calle San Marcos del Barrio del Carmen, cuando la víctima caminaba por la zona y pudo comprobar cómo otro hombre le estaba siguiendo y se acercaba de forma progresiva al lugar donde él se encontraba.

En un momento dado, el hombre arrestado abordó a la víctima con un destornillador de forma amenazante y le propinó un fuerte tirón de la cadena de oro que portaba en el cuello, produciendo la fractura del cierre de la cadena y logrando apoderarse de ella, para a continuación emprender la huída.

El robo con violencia fue presenciado directamente por un Policía Nacional en prácticas fuera de servicio, y actualmente destinado en la Comisaría de distrito de El Carmen, que no dudó en perseguir de forma inmediata al autor de los hechos, para interceptarlo poco después identificándose como miembro de la Policía Nacional.

En ese momento, ante la actitud violenta y hostil del implicado con el Policía actuante, un ciudadano que pasaba por la zona colaboró de forma activa y decidida con él, pudiendo entre ambos retener completamente al autor del robo a la espera de la llegada de las patrullas en servicio de la Policía Nacional.

El detenido, imputado por un delito de robo con violencia, sería un conocido reincidente que habría sido detenido en varias ocasiones este mismo año por cometer delitos similares. El implicado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

