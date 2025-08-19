Poda de más de 3.000 árboles en Murcia para reforzar la seguridad de los peatones

Gema Albadalejo Martes, 19 de agosto 2025, 00:01 Comenta Compartir

Más de 3.000 árboles del municipio se ponen a punto. El Servicio de Parques y Jardines del municipio intensifica durante el periodo estival, con una plantilla de más de 250 operarios, la eliminación de ramas que pueden suponer un obstáculo para los viandantes, principalmente en vías con mayor concentración de afluencia entre las que el Consistorio destaca la avenida del Progreso, la calle Pintor Pedro Flores, el Polígono de Espinardo, San Pío X o Ronda Sur, entre otros.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, visitó ayer los trabajos de la calle Gran Vía de la capital regional. El edil destacó que, «además de trabajar por garantizar la seguridad de vecinos y turistas de la ciudad, también conseguimos que el ejemplar crezca sano y se desarrolle correctamente».

También señaló que «los árboles son fundamentales para avanzar a una Murcia más sostenible y amable» y recalcó que cada ejemplar puede absorber «hasta 150 kilogramos de CO2 al año, actuando como un excelente filtro de contaminantes urbanos».

Temas

Murcia