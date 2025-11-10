Poca conciencia, muchas sanciones: siete multas cada día en Murcia por no respetar los aparcamientos para personas con movilidad reducida

Cuando acabe el día de hoy, los agentes de la Policía Local habrán impuesto siete sanciones por parar o estacionar en zonas de aparcamiento reservadas ... para personas con movilidad reducida sin tener autorización para ello. Ese es el promedio de multas por este concepto en lo que va de año. Hasta esta misma semana, el número de infracciones impuestas desde que arrancó 2025 llegaba a casi 2.200: 30 por parar y 2.148 por estacionar, según el servicio de infracciones de la Policía Local. Esta media, aún parcial, es incluso inferior a la que se dió el año pasado, cuando las penalizaciones llegaron a 2.965, 8 al día.

Esto tiene también un impacto directo en la vida cotidiana de estas personas con movilidad reducida. Javier Pérez, que vive en Los Dolores, dice que se ha llegado a encontrar en una calle varios vehículos aparcados sin la correspondiente tarjeta: «Me parece injusto. Te sientes desamparado».

«Más mano dura. Rascando el bolsillo es como se conciencian algunos», opina Javier, vecino de Los Dolores

«Hay veces que desisto de ir al centro, porque hay pocas plazas y, muchas veces, son mal utilizadas por personas que no deben», cuenta Juan José Segado, trabajador del Servicio de Inserción Laboral de Famdif, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

La presidenta de esta organización, Carmen Gil, apunta que no se trata solo de respetar su uso para quienes van al trabajo o a resolver algún tipo de trámite. «También para su tiempo de ocio, al que tienen derecho, claro», recalca. «Lo que no vale es el 'es un momentico' o 'aparco aquí porque me sale'», se lamenta Gil. Para ella, no es una cuestión anecdótica. «No es un broma», subraya, porque «la sociedad en general tiene que concienciarse de que esas plazas reservadas para personas con movilidad reducida no deben ocuparse».

¿Endurecimiento de cuantías?

La acción punitiva de los agentes de la Policía Local es fruto también de las campañas de concienciación que según Carmen Gil han desarrollado desde Famdif, así como de las reuniones y contactos que mantienen con el Ayuntamiento de la capital. «Muchas personas pasan del tema y es una pena que se tenga que llegar a una sanción», considera.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cataloga el estacionamiento indebido en estas plazas reservadas como una infracción grave y la sanción es de 200 euros, que baja a 100 euros por pronto pago. Sin embargo, el pasado 28 de octubre, el Congreso tomó en consideración una proposición del PSOE que plantea que parar o estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad sea una infracción muy grave, lo que llevaría aparejada una multa de 500 euros, que se reduciría a 250 euros si se paga antes de 20 días.

Los estacionamientos reservados para estas personas se han triplicado en diez años: de 540 en 2016 a 1.489 a día de hoy

Carmen Gil opina que «no hay otra forma de conseguirlo mientras no crezca la concienciación». Javier lo resume de otra forma: «Más mano dura. Rascando el bolsillo es como mejor aprenden algunos». Juanjo no cree que sea solo cuestión de endurecer las sanciones, sino, sobre todo, de que el mensaje cale entre la ciudadanía: «Había una campaña que a mí me gustaba y que decía así: 'Si quieres mi plaza, quédate con mi discapacidad'». En su caso, a los que no dudan en abusar de un aparcamiento que no les corresponde, añade los que tiran de la picaresca y falsifican las tarjetas o utilizan las de otras personas.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles la Policía Local informó de que se había denunciado a un conductor por usar una fotocopia de una de estas tarjetas. La sanción establecida es de 1.500 euros. «Lo que para ti es un momento, para una persona con movilidad reducida es un mundo», apuntó este cuerpo en la publicación que realizaron en la red social X.

Cambio de ubicación

Desde 2016 el número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida prácticamente se ha triplicado, según se apuntan desde el Ayuntamiento de Murcia. Así, frente a las 540 que había en 2016, en 2025 el municipio cuenta con 1.489. Hace dos años, en 2022, eran 1.228.

«No se trata tanto de que se aumente el número de plazas, como del lugar», sostiene Carmen Gil. La presidenta de Famdif lamenta que hay actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad para implantar carriles bici o carriles para bus y taxis y han supuesto el desplazamiento de algunas de estas áreas reservadas, alejándolas. El año pasado esta federación impulsó el proyecto Accede Park Murcia, con el objetivo de localizar, describir y diagnosticar el estado de estos espacios reservados de estacionamiento en el casco urbano. En la primera parte de ese trabajo, se mapearon 430 plazas en el centro.