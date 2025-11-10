La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

«Hay días que desisto de ir al centro»: Juanjo Segado sube a su coche, en una plaza para personas con movilidad reducida. Javier Carrión / AGM

Poca conciencia, muchas sanciones: siete multas cada día en Murcia por no respetar los aparcamientos para personas con movilidad reducida

En lo que va de año se ha multado a casi 2.200 conductores por el uso indebido de estos espacios. El año pasado acabó con 2.965 en total

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando acabe el día de hoy, los agentes de la Policía Local habrán impuesto siete sanciones por parar o estacionar en zonas de aparcamiento reservadas ... para personas con movilidad reducida sin tener autorización para ello. Ese es el promedio de multas por este concepto en lo que va de año. Hasta esta misma semana, el número de infracciones impuestas desde que arrancó 2025 llegaba a casi 2.200: 30 por parar y 2.148 por estacionar, según el servicio de infracciones de la Policía Local. Esta media, aún parcial, es incluso inferior a la que se dió el año pasado, cuando las penalizaciones llegaron a 2.965, 8 al día.

