El Pleno cumple su parte con el soterramiento y los vecinos desconvocan la manifestación Martínez-Oliva interviene en el Pleno. / guillermo carrión / agm DAVID GÓMEZ Miércoles, 3 abril 2019, 01:57

El penúltimo Pleno ordinario del mandato de José Ballesta (queda otro el 30 de abril) desprendía un aroma electoral. Partidos como el PSOE, en el que solo un concejal repite, levantaron el pie del acelerador, presentando solo dos mociones. El PP no planteó ninguna. Por las pajareras se dejaron ver los candidatos de Podemos, Ginés Ruiz, y Somos Región, José Antonio Álvarez 'Coke'. El pediatra aguantó el debate de principio a fin, aunque esta vez no hubo sesión vespertina. Ya es habitual la asistencia de miembros del equipo local de Vox. Los responsables de Movilización, José Palma, y de Comunicación, Antonio Guillén, escucharon atentos. Aseguran que aún no se sabe nada de la candidatura municipal de la formación emergente al Consistorio.

En las gradas se sentaban también miembros de la Plataforma Pro Soterramiento, con Joaquín Contreras a la cabeza. El tema que ha marcado el mandato salió a relucir de nuevo ayer, con la autorización, por unanimidad, de la modificación presupuestaria que permitirá financiar el último tramo entre la estación del Carmen y Nonduermas, en los términos que acordaron Adif, la Comunidad y el Ayuntamiento en la modificación del convenio consensuada la semana pasada. Los integrantes del colectivo vecinal de Santiago el Mayor recibieron la aprobación con aplausos y el secretario general del Pleno, Antonio Marín, salió corriendo a enviarla al Boletín Oficial del Estado (BOE), para que se publique lo antes posible. La Plataforma desconvocó la manifestación que tenía prevista para este sábado tras esa decisión del Pleno.

Pendiente queda la batalla por el servicio de autobuses tras el cierre del paso a nivel. El PP se sumó a la moción conjunta de la oposición que reclamaba una revisión del plan de movilidad en esta zona y Eduardo Martínez-Oliva, que destacó el escaso uso de la lanzadera gratuita desde que se puso en marcha (230 usuarios en el día de más afluencia), se comprometió a convocar a todos a la Mesa del Transporte.

Finalmente no llego la sangre al río en la moción que reclamaba reprobar a López Miras. Su promotor, Sergio Ramos (Cambiemos) retiró la petición tras comprobar que no tendría apoyo, pero consiguió que la Corporación manifestara su rechazo a que se retome cualquier plan para que el AVE entre en superficie.