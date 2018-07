La Plataforma Pro Soterramiento dice que ya no hay «muro» porque se mantiene el paso nivel Pasarela peatonal junto al paso a nivel de Santiago el Mayor. / J. C. Celebra el acuerdo adoptado por la Sociedad Murcia Alta Velocidad porque las vías mantienen un punto de «permeabilidad» EFE Murcia Viernes, 20 julio 2018, 16:36

La Plataforma Pro Soterramiento valoró este viernes el acuerdo adoptado por la Sociedad Murcia Alta Velocidad porque «garantiza la llegada del AVE soterrado» y mantiene la «permeabilidad», con lo que las pantallas acústicas ya no son un «muro», aunque ha considerado «excesivo» el plazo de 8 meses del cierre del paso a nivel.

El portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, explicó que la reunión de este jueves convierte en una decisión «irreversible» la promesa del delegado del Gobierno, Diego Conesa, de que el AVE no llegará en superficie a la ciudad, por lo que el colectivo vecinal considera «positivo» el encuentro.

En cuanto a la decisión de mantener instaladas las pantallas acústicas de metacrilato en paralelo a la vía provisional, Contreras señaló que los vecinos las consideraban «un muro en tanto que no tenían un punto de permeabilidad», ya que el paso a nivel de Santiago el Mayor iba a ser suprimido.

Sin embargo, dijo, si este paso permanece abierto «justo hasta el momento en que se hagan las obras» de soterramiento en esa zona, se mantiene la permeabilidad y, por tanto, «ya no es un muro intraspasable, porque se puede cruzar».

Contreras consideró que el tamaño de estas pantallas está «sobredimensionado» y podrían haber tenido menos altura, pero reconoció que son una «condición necesaria» para separar las vías y el paso de los trenes de los peatones.

También pidió que se aborden medidas para evitar, como está ocurriendo hasta ahora, que los pájaros se estrellen contra esas pantallas, pintando sobre ellas para evitar que sean transparentes.

En cuanto al cierre del paso a nivel, apuntó que el plazo de 8 meses les parece «excesivo», puesto que previamente se había hablado de que las obras en ese punto podrían durar entre tres y cuatro meses, por lo que pedirán que se acorte el tiempo de cierre buscando soluciones «técnicas» para «remodular» y «suavizar» ese plazo.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, consideró «increíble» este cambio de actitud de la plataforma, ya que, dijo, «al final resulta que tenemos muro, que ahora ya se llama 'pantallas', que se cierra el paso a nivel, que el barrio queda incomunicado, pero que no tenemos AVE».

«Si el muro era por culpa de la llegada del AVE, y ahora que no va a llegar, no lo quitan, se demuestra que no era por el AVE, sino por la obra», lamentó.

En su opinión, el nuevo proyecto tiene «beneficios cero», tanto para el conjunto de la ciudad como para los barrios del sur, y lamentó que, con su actitud, la plataforma ha demostrado «que no es pro soterramiento, sino anti AVE».

El Ayuntamiento, dijo, no ha variado en nada su postura, puesto que ya había pedido soluciones alternativas a las pantallas acústicas, como una reducción de su altura o una sustitución por otro tipo de materiales, y también había solicitado mantener abierto el paso a nivel el mayor tiempo posible, algo que siguen demandado.

Pero todo ello, insistió Pacheco, es compatible con la llegada del AVE ya, así como con la agilización de las obras de soterramiento.