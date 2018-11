La Plataforma pide a Adif que no cierre los pasos a nivel mientras se soterra Obras de montaje de la pasarela junto al paso a nivel de Santiago el Mayor. / Edu Botella / AGM Presenta ahora un escrito al delegado del Gobierno para que sigan abiertos para peatones y bicicletas, aunque el Ministerio dijo que no es posible por motivos de seguridad MANUEL BUITRAGO Lunes, 5 noviembre 2018, 14:21

La Plataforma Pro Soterramiento solicitó este lunes a Adif, a través de un escrito al delegado del Gobierno Diego Conesa, que se mantengan abiertos los pasos a nivel mientras se ejecutan las obras del nuevo acceso ferroviario a Murcia. El portavoz de este colectivo, Joaquín Contreras, indica en el escrito que los cruces deben seguir operativos para los peatones y las bicicletas, y señala que esta medida debe aplicarse en todos los pasos, desde Los Dolores hasta Nonduermas.

Esta solicitud será planteada en la reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras del AVE y del soterramiento prevista para este martes en Murcia. La propuesta de la Plataforma va en contra del criterio de Adif y del Ministerio de Fomento, que sostienen que estos pasos a nivel no pueden estar abiertos durante las obras por motivos de seguridad, razón por la cual se utilizarán pasarelas peatonales. La primera se pondrá en servicio finales de febrero en el paso a nivel de Santiago el Mayor de Murcia. Adif se propone cortar el paso a nivel unos ocho meses, una medida que se creía que había sido tolerada por la Plataforma como mal menor. No obstante, esta asociación considera ahora que no se debe cerrar. En su escrito, Contreras «reitera la necesidad» de que el cruce siga abierto para bicicletas y peatones, y cerrado para los vehículos.

Indica que el cierre supondrá «un enorme impacto para la población», y que el objetivo de esta petición es «mejorar la vida de las personas con movilidad reducida». Aporta un estudio realizado por el ingeniero de Caminos Luis Peñalver Sánchez, que detalla que por Santiago el Mayor cruzan una media de 546 peatones y 55 bicicletas cada hora. «Estos números son fácilmente extrapolables al pasos a nivel de San Pío X y a los de Barriomar», destaca.

La Plataforma presentó a Adif una propuesta que consiste en «colocar muros de cerramiento de paso a nivel de Santiago el Mayor, dejando solo abierto el acceso a peatones y bicicletas». Hace una descripción de cómo se deben ejecutar las obras de soterramiento en este punto para hacerlas compatibles con esta solicitud.