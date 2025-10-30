Plantan una treintena de olmos junto al río Segura en Barriomar

Pedro Navarro Jueves, 30 de octubre 2025, 01:18 Comenta Compartir

Una treintena de olmos, así como otras especies de vegetación autóctona, fueron plantados ayer junto al cauce del río Segura a su paso por Barriomar, dentro de una jornada de voluntariado ambiental, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), en colaboración con la Sociedad Española de Reumatología. «La iniciativa se enmarca en las políticas del Consistorio para recuperar los hábitats naturales y fomentar la implicación de la ciudadanía en la conservación del entorno fluvial, uno de los principales ejes verdes del municipio», destacó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. La actuación también incluyó la retirada de residuos.

Esta iniciativa se acomete tras la convocatoria, por parte de la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar, de una jornada ciudadana de plantación de arbolado, prevista para el 8 de noviembre. Apuntan fuentes vecinales que «muchos alcorques del barrio permanecen vacíos», por lo que pretenden así «renaturalizar» la zona y seguir exigiendo «servicios y equipamientos» necesarios.

