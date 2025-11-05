La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación El Consistorio y los comerciantes confirman que el destino de este espacio es la demolición del forjado dentro de una segunda fase que no cuenta en estos momentos con unos plazos ni financiación clara

Pedro Navarro Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:45

Sin uso. Así quedará, en principio, la planta superior del mercado de Verónicas de Murcia tras la finalización de las obras de rehabilitación del edificio, según confirmaron este martes tanto el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, como el vicepresidente de la asociación de comerciantes de este espacio, Pedro Cerezo. Aunque el plazo inicial de ejecución de los trabajos concluyó el pasado verano, estos no finalizarán hasta casi fin de año, debido a las complicaciones que ha supuesto su desarrollo manteniendo la actividad comercial de la plaza de abastos.

El edil confirmó que este espacio quedará vacío durante la rueda de prensa que ofreció en el mismo para presentar los presupuestos de su concejalía para el año próximo año. «Salvo que se acuerde otra cosa más adelante, es lo dispuesto y depende de lo que quieran los placeros», señaló el edil en esta primera planta, que ya con una nueva cubierta, sin puestos y a la espera de la colocación del acristalamiento y las lamas de las arcadas laterales y del lucernario, se mostraba diáfana y llena de luz natural, lejos de la imagen oscura que lo ha caracterizado en los últimos años. Su atractivo para el desarrollo de la actividad comercial y hostelera es ahora, por tanto, más que palpable para cualquiera que pase por esta área.

«Se va a quedar vacío pero de forma provisional, porque el proyecto de rehabilitación completa del mercado incluye la demolición del forjado de esta primera planta», para que el mismo recupere la configuración con la que fue construido a principios de siglo, apuntaba a LA VERDAD, Cerezo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, cuando aún no han acabado los trabajos de estas primera fase, no hay ni fecha ni financiación clara para la ejecución de una segunda.

«Ya dijimos que el desarrollo de esta segunda fase se encontraba supeditada a la consecución de financiación europea», apuntaba Pacheco, recordando que fueron precisamente tres millones de los fondos Next Generation los que permitieron ejecutar la primera. Sin embargo, el panorama que se plantea en estos momentos hace pensar que estas obras no se ejecutarán hasta dentro de varios años -siendo optimistas- por lo que esta primera planta puede quedar desaprovechada durante este periodo de tiempo.

Hay que recordar que en ella se ubicaban el año pasado ocho vendedores y dos bares, incluyendo puestos de frutas y verduras, de frutos secos, cuchillería, productos ecológicos, y del sector hostelero, así como un cantina y un negocio de comida italiana. Todos fueron reubicados al inicio de las obras en la planta baja antes del inicio de las obras. De hecho, alguno de ellos mostraba hace unas semanas a LA VERDAD su satisfacción por este cambio, que rechazaban en un principio, pero que se ha acabado traduciendo en mayores ventas para ellos.

Hay que subrayar, asimismo, que antes de la configuración definitiva del proyecto de rehabilitación, años atrás, se llegó a poner sobre la mesa por parte del Consistorio la posibilidad de configurar esta planta superior como un espacio destinado a la gastronomía, pero los comerciantes siempre han rechazado esta posibilidad, al considerar que el mercado debe mantener su esencia como punto de distribución de productos alimentarios de calidad, rechazando una orientación más destinada a la hostelería o el turismo.

