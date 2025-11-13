La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrada de la discoteca Mundo, con el cartel de Juan Gregorio. Nacho García

Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento

Una promotora compra el local que ocupaba la histórica Mundo para habilitar un garaje en sus instalaciones, en desuso y ubicadas en un sótano

Alberto Gómez
Pedro Navarro

Alberto Gómez y Pedro Navarro

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:32

Comenta

Que aparcar en el centro de la ciudad de Murcia se ha puesto bastante caro no es una sorpresa para nadie. La pérdida de 2. ... 000 estacionamientos en superficie, a cuenta de las obras de movilidad que encargó el anterior gobierno municipal socialista, ha disparado un mercado, el de las plazas de garaje, al que algunos llegan por necesidad –aquellos que viven o trabajan en la capital– y otros como inversión. En este contexto, Juan Gregorio, propietario de la promotora y constructora del mismo nombre, ha visto clara la oportunidad de negocio.

