Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
Una promotora compra el local que ocupaba la histórica Mundo para habilitar un garaje en sus instalaciones, en desuso y ubicadas en un sótano
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:32
Que aparcar en el centro de la ciudad de Murcia se ha puesto bastante caro no es una sorpresa para nadie. La pérdida de 2. ... 000 estacionamientos en superficie, a cuenta de las obras de movilidad que encargó el anterior gobierno municipal socialista, ha disparado un mercado, el de las plazas de garaje, al que algunos llegan por necesidad –aquellos que viven o trabajan en la capital– y otros como inversión. En este contexto, Juan Gregorio, propietario de la promotora y constructora del mismo nombre, ha visto clara la oportunidad de negocio.
Esta le llega de la mano de la transformación del espacio que ha ocupado desde hace décadas un histórico local de la noche murciana, la discoteca Mundo. El establecimiento, ubicado en la avenida San Juan de la Cruz del barrio del Infante, acabó sus días como discoteca de ambiente latino en el año 2020, ya que tuvo que cerrar sus puertas a causa de la pandemia, para no volver a reabrirlas más. Juan Gregorio ha reparado en el potencial de un espacio en desuso de las características de este. Y es que la Mundo se ubicaba por debajo de la cota de calle, es decir en un sótano. Por ello, el promotor ha optado por comprar el local para convertirlo en un aparcamiento subterráneo privado, con plazas destinadas para su venta.
Las previsiones iniciales eran que sus 2.200 metros cuadrados de superficie pudieran acoger entre 50 y 60 plazas de parking, aunque Juan Gregorio prefiere no aventurarse a dar cifras de aprovechamiento. «Ahora mismo tenemos una licencia de demolición y estamos en la redacción de un proyecto que nos permita concretar cuántas plazas y trasteros pueden salir», comenta a LA VERDAD, indicando que su intención es tener la obra concluida durante la primavera del año próximo, si no se atascan los trámites burocráticos. No obstante, ya ha comenzado a tomar los datos a posibles interesados, con el fin de cerrar la venta cuando llegue el momento. «Y de momento hemos comprobado que hay demanda», concluye. Como para no haberla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión