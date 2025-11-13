Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento

Que aparcar en el centro de la ciudad de Murcia se ha puesto bastante caro no es una sorpresa para nadie. La pérdida de 2. ... 000 estacionamientos en superficie, a cuenta de las obras de movilidad que encargó el anterior gobierno municipal socialista, ha disparado un mercado, el de las plazas de garaje, al que algunos llegan por necesidad –aquellos que viven o trabajan en la capital– y otros como inversión. En este contexto, Juan Gregorio, propietario de la promotora y constructora del mismo nombre, ha visto clara la oportunidad de negocio.

Esta le llega de la mano de la transformación del espacio que ha ocupado desde hace décadas un histórico local de la noche murciana, la discoteca Mundo. El establecimiento, ubicado en la avenida San Juan de la Cruz del barrio del Infante, acabó sus días como discoteca de ambiente latino en el año 2020, ya que tuvo que cerrar sus puertas a causa de la pandemia, para no volver a reabrirlas más. Juan Gregorio ha reparado en el potencial de un espacio en desuso de las características de este. Y es que la Mundo se ubicaba por debajo de la cota de calle, es decir en un sótano. Por ello, el promotor ha optado por comprar el local para convertirlo en un aparcamiento subterráneo privado, con plazas destinadas para su venta.

Las previsiones iniciales eran que sus 2.200 metros cuadrados de superficie pudieran acoger entre 50 y 60 plazas de parking, aunque Juan Gregorio prefiere no aventurarse a dar cifras de aprovechamiento. «Ahora mismo tenemos una licencia de demolición y estamos en la redacción de un proyecto que nos permita concretar cuántas plazas y trasteros pueden salir», comenta a LA VERDAD, indicando que su intención es tener la obra concluida durante la primavera del año próximo, si no se atascan los trámites burocráticos. No obstante, ya ha comenzado a tomar los datos a posibles interesados, con el fin de cerrar la venta cuando llegue el momento. «Y de momento hemos comprobado que hay demanda», concluye. Como para no haberla.