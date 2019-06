Plan municipal para sustituir pintadas vandálicas por murales artísticos en Murcia Un vecino de Marqués de los Velez pide en Urbanismo cámaras de grabación en farolas para evitar las continuas pintadas en su cochera, de las que ya existen denuncias. / V. Vicéns / AGM La concejal Rebeca Pérez califica de «zonas prioritarias» la calle Marqués de los Vélez y la avenida de Europa, donde comenzarán los trabajos próximamente MARÍA JOSÉ MONTESINOS Lunes, 3 junio 2019, 08:45

La calle Marqués de los Vélez no es solo el vial que va desde el cruce de Ronda de Levante hasta el hospital Morales Meseguer sino que se prolonga hasta lo que antaño era la carretera de Churra, pasando por delante del edificio municipal de Abenarabi. Son muchos metros y abundan paredes de fondo blanco o color claro, como los bajos de los edificios de la plaza Camilo José Cela, que están llenos de pintadas vandálicas en todos los colores. En muchos casos, no son más que los llamados 'tag' -firma del grafitero- y en otras, alguna frase soez o de política trasnochada. En cualquier caso, el abanico de muretes, puertas de garajes y persianas de comercios con estridentes pintarrajos no se corresponde con una de las zonas urbanas más céntricas de la ciudad.

Uno de los vecinos de la zona, Juan Manuel López, cuya fachada da a las calles Marqués de los Vélez, plaza Sierra del Segura y calle Infanta Elena -en la avenida de Europa- dice estar «harto» de denunciar las continuas pintadas que los vándalos realizan en su fachada y en la persiana de la cochera. «Mi mujer limpia y, al poco tiempo, vuelven a pintar. Lo pusimos en conocimiento de la brigada antigrafitis de la Policía Local, pero nos dijeron que no conocían al autor porque no coincidía con la firma de otros grafiteros Por eso, tras 10 años de denuncias sin resultado, he pedido al Ayuntamiento por registro la instalación de una cámara de vigilancia en alguna de las farolas de la zona».

DE INTERÉS 25 fueron las sanciones impuestas por el Ayuntamiento en 2018 por realizar pintadas, y van 12 multas en lo que va de año. 150 euros es el importe mínimo de la multa, que puede llegar a 600 euros.

La concejal de Infraestructuras en funciones, Rebeca Pérez, ha dado instrucciones a la Oficina del Grafiti -creada en 2015 para intentar acabar con las pintadas vandálicas- para intervenir en este barrio. «Marqués de los Vélez y avenida de Europa -asegura- son zonas prioritarias donde vamos a actuar limpiando pintadas vandálicas e interviniendo con la creación de murales artísticos, además de que las brigadas cívicas continúen con su labor de concienciación».

La edil en funciones asegura que «hace semanas que un equipo de la oficina estuvo por la zona documentando e identificando las pintadas para planificar las labores de limpieza. Comenzaremos en los próximos días y estaremos varias semanas en la zona».

La Oficina del Grafiti ha intervenido en las últimas semanas en los barrios de San Basilio, San Antón, El Carmen y Barriomar.

Boa Mistura en La Paz

También se está actuando en La Paz. En colaboración con el equipo de artistas internacionales Boa Mistura, se está realizando, dentro del proyecto ADN Urbano de La Paz, una de las intervenciones artísticas al aire libre más grandes del mundo, con un total de 7.200 metros cuadrados de superficie y 1.500 kilos de pintura ecológica. En la calle Río Tajo se lleva a cabo un gran mural artístico sobre los propios edificios, en el que, en tan solo unos días, se podrá leer la palabra «Alma», junto a la frase «Juntos somos barrio», en edificios colindantes.

En paralelo, el Ayuntamiento lleva a cabo una labor sancionadora. En lo que va de año, se han impuesto 12 multas frente a las 25 de 2018. El importe de la sanción va de 150 a 600 euros, en función de si es la primera vez o se reincide.