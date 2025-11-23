La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Humedades en El Esparragal. PSOE

Piden solucionar las filtraciones en el local de mayores de la pedanía murciana de El Esparragal

El PSOE, que llevará una moción al Pleno, exige una actuación urgente contra un problema que provoca humedades y moho en este espacio

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

Filtraciones de agua, humedades, moho y un progresivo deterioro que amenaza la situación estructural y sanitaria del local del centro de mayores de El Esparragal es la problemática que denuncia el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Este partido demanda una «intervención urgente» para atajar con otra serie de desperfectos que afectan a este local de más de cuarenta años y que atiende a unos 700 socios, entre los que también mencionan los accesos inseguros y los espacios cerrados.

Los socialistas llevarán al Pleno municipal de este próximo jueves una moción en la que incidirán en el «deterioro inadmisible» de este local, particularmente en lo que se refiere a su sótano. Aseguran que esto ha obligado al cierre del gimnasio, el almacén y la sala multiusos. A ello dicen que se suman «averías en los aparatos de aire acondicionado, deterioro de los aseos, falta de mobiliario adecuado y accesos inseguros al centro debido a la ausencia de un paso de peatones que viene siendo reclamado por los vecinos desde hace tiempo».

Regina Sarría, concejal del PSOE que defenderá esta moción, asegura que el centro «ha dejado de ser un entorno seguro, digno y saludable para nuestros mayores». La edil dice que ha recibido «numerosas quejas de sus usuarios» tras visitar las instalaciones «y comprobar personalmente la situación». Para ella, no son «simples tareas de mantenimiento», sino «un grave problema de seguridad y salud que afecta a los socios y socias que acuden cada día a estas instalaciones».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025
  5. 5 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  6. 6

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  7. 7 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  8. 8

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  9. 9

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  10. 10

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Piden solucionar las filtraciones en el local de mayores de la pedanía murciana de El Esparragal

Piden solucionar las filtraciones en el local de mayores de la pedanía murciana de El Esparragal