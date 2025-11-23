Piden solucionar las filtraciones en el local de mayores de la pedanía murciana de El Esparragal El PSOE, que llevará una moción al Pleno, exige una actuación urgente contra un problema que provoca humedades y moho en este espacio

LA VERDAD Murcia Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:25

Filtraciones de agua, humedades, moho y un progresivo deterioro que amenaza la situación estructural y sanitaria del local del centro de mayores de El Esparragal es la problemática que denuncia el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Este partido demanda una «intervención urgente» para atajar con otra serie de desperfectos que afectan a este local de más de cuarenta años y que atiende a unos 700 socios, entre los que también mencionan los accesos inseguros y los espacios cerrados.

Los socialistas llevarán al Pleno municipal de este próximo jueves una moción en la que incidirán en el «deterioro inadmisible» de este local, particularmente en lo que se refiere a su sótano. Aseguran que esto ha obligado al cierre del gimnasio, el almacén y la sala multiusos. A ello dicen que se suman «averías en los aparatos de aire acondicionado, deterioro de los aseos, falta de mobiliario adecuado y accesos inseguros al centro debido a la ausencia de un paso de peatones que viene siendo reclamado por los vecinos desde hace tiempo».

Regina Sarría, concejal del PSOE que defenderá esta moción, asegura que el centro «ha dejado de ser un entorno seguro, digno y saludable para nuestros mayores». La edil dice que ha recibido «numerosas quejas de sus usuarios» tras visitar las instalaciones «y comprobar personalmente la situación». Para ella, no son «simples tareas de mantenimiento», sino «un grave problema de seguridad y salud que afecta a los socios y socias que acuden cada día a estas instalaciones».