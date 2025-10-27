Piden a la Delegación más medios policiales contra el trapicheo de drogas en el barrio San Andrés de Murcia

No es solo un problema, sino varios, los que han aumentado la sensación de inseguridad entre los vecinos de barrios como San Andrés, San ... Antón, San Basilio o El Ranero. En todos ellos, agrupados en la Junta de Distrito Norte de Murcia, aseguran los vecinos que se han dado circunstancias que les preocupan y que han llevado al presidente de este órgano, José Burruezo, a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para pedirle más presencia policial en un barrio donde, además, el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una comisaría, ubicada en las proximidades de la estación de autobuses.

«Los problemas se concentraban en San Andrés, pero se están extendiendo a otras zonas, como San Antón», explica Burruezo a LA VERDAD. Cree que son «episodios que requieren de la intervención de la Delegación del Gobierno» porque «los vecinos y los comerciantes están hartos».

Una de las principales preocupaciones que señala, tanto él como algunos vecinos, es la proliferación del tráfico de drogas al menudeo, en la vía pública o en algunos establecimientos. «¿Es que no se nota? Pasas por la calle y te llega el olor. Y ves un movimiento continuo de gente con patinete que entra y sale», dice una comerciante de la Calle Arrixaca. A eso suma que en un trazado intrincado de calles estrechas, la iluminación nocturna brilla por su ausencia.

Los vecinos alertan de otros problemas, como robos y tirones, que se han dado en las últimas semanas

Burruezo cuenta que se han dado casos de viviendas que quedan vacías, que se ocupan de forma ilegal y que se convierten en 'narcopisos': «Son pisos donde se vende droga y hay trasteros también donde la guardan».

De forma paralela a esto, a través de diferentes imágenes y vídeos vecinales de zonas como la calle Mariano Montesinos o la calle Olma, en las proximidades del Jardín de la Pólvora, exponen su malestar por los continuos altercados, peleas y botellones que se suceden algunas noches.

Ampliar Un vídeo vecinal capta un intercambio de droga. Cedida

También se refiere el escrito que se ha hecho llegar a la Delegación del Gobierno a que «se han producido tirones a personas mayores por distintas calles de estos barrios». Sin ir más lejos, la semana pasada, la Policía Nacional detuvo al autor de un robo con tirón en la calle Isaac Albéniz, al que también le imputaron otros cinco delitos similares en esta zona.

Según Burruezo, este escrito es similar al que también le envió anteriormente al Ayuntamiento de Murcia, con quien dice que ya ha tratado esta cuestión. «Debería ser uno de los barrios más seguros por la presencia de la Comisaría, y no lo es», se lamenta el presidente de la Junta Vecinal.

Añaden diferentes ejemplos de episodios que se han dado, como el de un detenido por pinchar 47 neumáticos de más de una veintena de vehículos o la petición para que se investigue al propietario de una furgoneta que recientemente fue sorprendido cuando se exhibía a mujeres y niños mientras se realizaba tocamientos sexuales (en este caso, en El Ranero, y ya ha informado a las fuerzas de seguridad).

De igual forma, también hay inquietud entre los vecinos por los problemas para la convivencia que dicen que está suponiendo el incremento de personas sin hogar, sobre todo por las conductas incívicas que llevan a cabo a plena luz del día, según relatan los vecinos. María, propietaria de un comercio próximo al Jardín de la Pólvora, cuenta que «así, cruzar el parque se hace complicado».