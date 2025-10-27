La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio de San Andrés, donde los vecinos piden más medios. Kiko Asunción / AGM

Piden a la Delegación más medios policiales contra el trapicheo de drogas en el barrio San Andrés de Murcia

La Junta de Distrito traslada a Francisco Lucas su preocupación por el clima de inseguridad que dicen estar viviendo en el barrio

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:28

No es solo un problema, sino varios, los que han aumentado la sensación de inseguridad entre los vecinos de barrios como San Andrés, San ... Antón, San Basilio o El Ranero. En todos ellos, agrupados en la Junta de Distrito Norte de Murcia, aseguran los vecinos que se han dado circunstancias que les preocupan y que han llevado al presidente de este órgano, José Burruezo, a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para pedirle más presencia policial en un barrio donde, además, el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una comisaría, ubicada en las proximidades de la estación de autobuses.

