Redada en el poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler» La Policía Nacional identifica a 23 personas en un asentamiento ilegal de Murcia, donde búlgaros y africanos viven rodeados de basura y en condiciones de insalubridad

Rebeca Martínez Herrera Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53 | Actualizado 14:15h.

Los ocupantes del poblado chabolista ubicado detrás de La Fica amanecieron este lunes con la visita de cinco patrullas de la Policía Nacional, que acudieron a la zona para llevar a cabo «idenficaciones rutinarias», según indicaron a LA VERDAD fuentes del instituto armado de este asentamiento ilegal en el que, en muchos casos, hay personas que están de paso. En concreto, los agentes ficharon a 23 personas y se llevaron detenida a una de ellas por infracción de la Ley de Extranjería.

Romiana es una de las mujeres instaladas desde hace un año en este conjunto de chabolas, al que se accede por la avenida Miguel Indurain de Murcia, a la altura del colector de aguas pluviales que hay junto al río Segura. Esta búlgara de mediana edad que llegó hace casi dos décadas a la Región explicó que en la primera zona del poblado chabolista viven diez personas en ocho chamizos y que «al fondo están los negros», refiriéndose a los africanos con los que comparten asentamiento en condiciones insalubres, rodeados de basura, montañas de enseres de todo tipo y una gran cantidad de insectos, además de gatos y perros sin control veterinario. Condiciones por las que este asentamiento ha sido objeto de desalojos en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años. Intervenciones que no han tenido éxito, ya que los

«No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler», destacó uno de los compatriotas de Romiana, que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a sufrir represalias si su nombre aparecía en la prensa. En su caso, detalló que tiene 51 años y que solo trabaja por temporadas en el campo, lo que no le permite acceder a una vivienda digna porque apenas gana para comer y tiene que recoger chatarra para sobrevivir cuando no tiene faena agrícola. «Al principio vivía bien», afirmó sobre los primeros tiempos de su llegada a España desde Europa del Este hace más de 20 años. «Fueron buenos tiempos y conseguí una casa en Algezares. Ahora no hay trabajo y tenemos muchos problemas», lamentó.