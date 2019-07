Pedro Luis Olivares Joyero y Omega conmemoran el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna

Pedro Luis Olivares es una de las marcas de joyería más reconocidas de la Región / PEDRO LUIS OLIVARES Aquellos que lo deseen pueden ponerse el primer reloj que se utilizó en la Luna y también revivir ese viaje en su nueva boutique BEATRIZ MARTÍNEZ/EFQ Martes, 16 julio 2019, 01:15

«That's one small step for a man, one giant leap for a mankind» (Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad). Las legendarias palabras de Neil Armstrong han resonado a través del tiempo. Han pasado 50 años desde que la humanidad dio sus primeros y temerarios pasos sobre la Luna; un momento que cambió la historia, y los límites de lo posible, para siempre.

La joyería en Murcia Pedro Luis Olivares y la marca de relojes Omega, de la que es distribuidor oficial en la Región de Murcia, celebran este cincuentenario con el Omega Speedmaster, un modelo que tiene una conexión muy especial con los astronautas y con el legado de la misión Apolo 11. Ahora, aquellos que lo deseen pueden ponerse el primer reloj que se utilizó en la Luna y también revivir ese viaje en su nueva boutique en Avenida de la Constitución, 4, de Murcia

Omega llega a luna

El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos que caminaron sobre la superficie lunar. Su paseo duró solo dos horas y media, pero sus logros dejaron una huella decisiva en la historia de la exploración espacial. Fue también en aquel emblemático paseo cuando el Omega Speedmaster Professional se convirtió en el primer reloj utilizado en la Luna.

La misión Apolo 11 ha sido, sin duda, el momento más celebrado del considerable patrimonio espacial de Omega. El viaje para llegar a ese punto comenzó más de 10 años antes, en 1957, cuando se lanzó el primer Omega Speedmaster.

Gracias a su diseño robusto, fiable y de fácil lectura, el Speedmaster se convirtió en la 'elección de los pilotos' y fue adoptado por los miembros de la U.S Air Force, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos de aquellas personas se convirtieron en astronautas del Mercury, el primer programa espacial tripulado de la NASA. En 1963, uno de aquellos profesionales, Walter Schirra, llevó su propio Speedmaster CK2998 en la misión Mercury-Atlas 8. Orbitando la Tierra seis veces, su modelo personal se convirtió en el primer reloj Omega utilizado en el espacio.

En 1964, el programa espacial de la NASA se estaba acelerando y esta agencia comenzó a buscar oficialmente un reloj en que pudiera confiar para todas sus misiones tripuladas. El director de Operaciones de Vuelos Tripulados, Donald K. 'Deke' Slayton, emitió una solicitud de cronógrafos de pulsera a diferentes fabricantes de relojes de todo el mundo. Varias marcas, la firma Omega entre ellas, presentaron sus relojes para pruebas de castigo como exámenes térmicos, de choque, de vibración y de vacío, entre otros. Solo el Omega Speedmaster sobrevivió a aquellas pruebas y, como resultado, el 1 de marzo de 1965 fue declarado 'Flight Qualified for all Manned Space Missions' (Cualificado para el vuelo en todas las misiones espaciales tripuladas).

Desde aquel momento, Omega fue la única firma proveedora de relojes para el Programa de Vuelo Espacial Humano de la NASA. Se confió en ella a lo largo del siguiente Programa Géminis y, por supuesto, del Programa Apolo, que tenía la mirada puesta en la Luna.

James Ragan, el ingeniero de la NASA que cualificó el Speedmaster en 1965, ha declarado sobre Omega que el reloj era «un respaldo de seguridad». «Si en la superficie lunar los astronautas perdían la posibilidad de comunicarse con la Tierra o la operatividad de sus cronómetros digitales de cabina, entonces lo único que les quedaba en lo que poder confiar era el reloj Omega que llevaban en la muñeca. Necesitaba estar allí por si ellos tenían algún problema«, ha destacado.

Con los ojos del mundo puestos en el Apolo 11 en 1969, cada pieza de tecnología y equipo tenía que ser perfecta. No cabía el error. Por eso, para Omega es un honor mirar hacia atrás y saber que sus relojes han recibido la confianza implícita de todos los implicados. 50 años después, siguen teniendo el extraordinario orgullo de haber cronometrado la mejor hora de la humanidad: las horas definitivas del Apolo 11, la nave que consiguió llevar la vida a la Luna.

