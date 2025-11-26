El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia Será la primera vez que la pedanía celebra este acto, con actuaciones musicales, fuegos artificiales y tortilla y pizza gigantes

En Murcia, una ciudad donde el encendido del alumbrado y la programación navideña se han convertido en todo un reclamo, también hay pedanías que se quiere subir a la misma corriente. Es el caso de El Palmar, que este viernes llevará a cabo por primera vez un espectáculo. Será también el viernes por la tarde, como el gran árbol de La Circular, y contarán con su particular estrella mediática. En este caso, será Jin Ye, el viral propietario del multiprecio Hiper Atalayas, que se encargará de llevar a cabo la cuenta atrás para ese encendido en la calle Obispo Francisco Lerma, frente al Centro Juvenil 'Los Colorines'.

Será a las 20.00 horas y, según explica la pedánea, Verónica Sánchez, es algo que están preparando «con mucha ilusión». Además de Jin, también se contará con la coral del centro de mayores de la población y la actuación del Ballet Joven Dinamur, que interpretará pasajes de 'El Cascanueces'. Otro invitado será el cantante Jesús de Manuel, que antes del encendido ofrecerá un repertorio de villancicos. Llegará entonces el momento del encendido, con la cuenta atrás, tras el que continuará la música y habrá un reparto de tortilla y pizza gigante para los asistentes.

Pero El Palmar no es ajeno a la expectación por la visita de Richard Gere. La primera parada en Murcia será precisamente allí, en el Hospital de La Arrixaca, donde pondrá la primera piedra del gimnasio pediátrico que la Fundación Aladina proyecta en este centro sanitario.