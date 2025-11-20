A oscuras bajo la Ronda Oeste de Murcia: piden acabar con la falta de iluminación

Desde hace varias semanas, cuando cae el sol, los peatones, conductores y usuarios de patinete o bicicleta que circulan por el paso subterráneo que conecta ... el Cuartel de Artillería con el aparcamiento disuasorio de La Molinera lo hacen completamente a oscuras por una avería en la iluminación de este punto bajo la Ronda Oeste.

La Asociación de Vecinos La Purísima-Barriomar detalla a LA VERDAD que pusieron esto en conocimiento del Ayuntamiento, que les respondió que estaría solucionado en unos días, algo que no ha ocurrido. Sin embargo, la problemática va más allá de esta avería y este colectivo insiste en que este tipo de situaciones suelen ser frecuentes. «Son lámparas viejas y, cuando funcionan, lo hacen de aquella forma, a veces no todos se encienden», sostiene Paco Ramírez, presidente de esta asociación, que llevará al Pleno de la Junta Municipal de este jueves un ruego para que se le dé solución: «Nos prometieron que con el desarrollo del Parque Metropolitano eso se solucionaría, pero lo cierto es que, a día de hoy, da miedo pasar por ahí».

A este ruego, en la convocatoria del jueves llevan otra serie de cuestiones que consideran importantes que se atiendan, algunas de ellas relacionadas con el proyecto del Parque Metropolitano impulsado por el Ayuntamiento de Murcia. Por un lado, solicitan que se traslade todo el arbolado existente en el entorno de La Molinera y que en principio no se contempla que vaya a ser conservado. En concreto, se refieren a 45 almeces arraigados junto al paseo peatonal. De igual forma, quieren se contemple el traslado de un pequeño parque infantil ya existente y que tampoco se recoge en el futuro proyecto.

Además, como en otros puntos del municipio, la asociación también advierte de los problemas por vertidos de basura y escombros en algunos solares y pide que se actúe para retirar los que se acumulan a día de hoy en zonas del barrio como el Camino Hondo y Carril Mancheños.