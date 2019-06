La ONCE inaugura un nuevo quiosco que mejora la accesibilidad José Ballesta y Juan Carlos Morejón junto al quiosco inaugurado ayer. / AYTO El punto de venta de cupones se encuentra en la Gran Vía y el renovado modelo de cabinas se irá extendiendo a otras zonas LA VERDAD MURCIA. Viernes, 28 junio 2019, 08:56

La Gran Vía acogió ayer la inauguración del nuevo quiosco de la ONCE, un modelo de cabina renovado que supone una importante mejora funcional y comercial tanto para los vendedores como para el público, con un diseño que garantiza los requisitos de accesibilidad universal.

El nuevo quiosco, de líneas limpias y modernas, presenta dos puntos de atención de venta que constan de ventanilla, bandeja para monedas y repisa de apoyo de vidrio laminado de seguridad, respectivamente. Uno de ellos se encuentra en la parte frontal del quiosco, mientras que el otro ocupa el ancho de la puerta, cumpliendo con la normativa sobre accesibilidad en cuanto a altura se refiere, para atender eficazmente a los clientes que utilicen silla de ruedas. Asimismo, todas las zonas de exposición están diseñadas para que el vendedor con necesidad de utilizar silla de ruedas pueda trabajar sin dificultad.

Además, la cabina presenta en sus laterales exteriores frases en 'braille'. De este modo, los transeúntes podrán identificar que se trata de un quiosco de la ONCE, facilitando la identificación de la institución. La posición estratégica de las diferentes zonas de exposición permite que el cliente pueda visualizar toda la oferta de productos de juego. El quiosco también dispone de climatización y un nuevo sistema de iluminación con tecnología led tanto en su exterior como en su interior, con el objetivo de asegurar un bajo consumo energético y mayor durabilidad en el tiempo. El cartel luminoso retroiluminado de la imagen de la marca corporativa también utiliza tecnología led.

Actualmente, Murcia dispone de 52 puestos de venta de la ONCE: 47 en distintos espacios públicos a pie de calle y 5 en centros comerciales. Está previsto que en los próximos meses se instalen más quioscos renovados con el objeto de mejorar la experiencia de venta del vendedor y del comprador. En España, la renovación de los quioscos de la ONCE comenzó el año pasado. En la Región, Murcia se suma a la renovación de las cabinas junto a las ciudades de Cartagena y Molina de Segura. El alcalde Ballesta destacó «la fructífera existencia» de la ONCE.