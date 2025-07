Con olas de calor, los mercadillos de Murcia cierran antes

Pilar Benito Viernes, 4 de julio 2025, 01:20 Comenta Compartir

«¡Vaya calor!». Abanico en mano o con la botella de agua cerca para hacer frente a las altas temperaturas a pesar de que el reloj apenas marcaba las diez de la mañana, los clientes del mercadillo semanal de La Fama, en Murcia, adelantan sus compras lo máximo posible. El objetivo es evitar las horas en las que el sol más calienta porque lo de no acudir a esa cita semanal no entra en sus planes.

«Reconozco que me gusta mucho venir, por la variedad de fruta y verdura, que es lo que más me llevo, y porque para mí es un plus la confianza que tengo en quien me la vende», explica Gloria, vecina de Murcia, quien momentos antes reconocía que «casi no se puede ni respirar».

Las hermanas Lola y Bea, junto con su amiga Lola, tampoco se pierden el mercadillo. «Venimos un poco antes de lo normal, pero somos asiduas». Y Juan Tomás, otro fan de La Fama, subraya que calor hace «allí donde vayas, hasta para ir al súper».

Muchos vendedores, como Luis, que viene de Molina de Segura, intentan paliar el bochorno regalando rodajas de sandía, melón o lo que se tercia a quienes se acercan a su puesto familiar, y, de paso, espera ser recompensado con una venta. «Llevo viniendo desde que era un crío, y soy inmune al calor», comenta medio en broma medio en serio, mientras apunta que la gente, en estas fechas, tiende a madrugar cada vez más. «Hoy ya tenía clientes a las 6.30 de la mañana, apenas me han dejado montar el tenderete».

Las condiciones del Ayuntamiento de Murcia a quienes tienen un puesto en los mercadillos semanales fijan un horario de obligado cumplimiento: empezar a sacar la mercancía a las 6 de la mañana y retirarla a las 15 horas. La atención al público se plantea de 8 a 14 horas.

«Pero en días donde se ha declarado ola de calor nos permiten recoger a partir de mediodía, sin sancionarnos», destaca Luis, extremo que es confirmado por el Consistorio. «Los inspectores también recomiendan a la gente que se hidrate y que adelante sus compras, sobre todo a la población más vulnerable», añaden fuentes municipales.

Elena, oriunda de Ucrania, que lleva 22 años viviendo en Murcia y desde 2013 tiene un puesto en La Fama, vende sin parar artículos de playa, como sombreros y bolsas. Pero sobre todo abanicos. «Llevo bien el calor, porque estoy acostumbrada y soy fuerte», comenta, mientras se seca el sudor de la cara.

Al final de la avenida, Virtudes, que viene de la provincia de Alicante con su puesto de frutas y hortalizas, no entiende tanta «historia» con lo del calor. «Aquí toda la vida ha hecho estas temperaturas, pero no se comentaba tanto ni se asustaba a la gente; ya está habiendo fobia a salir a la calle», critica y explica que tiene clientas que le piden que le lleve la compra a casa. «Y se nota menos gente, cuando en julio siempre ha habido movimiento».

