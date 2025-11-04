La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Intervención del acusado a través de videoconferencia, este martes. Guillermo Carrión / AGM

Ocho años de cárcel para el autor confeso del crimen de Santa Rita en Murcia

El procesado alcanza un acuerdo con la Fiscalía que aminora notablemente su pena, al aplicarle atenuantes de reparación parcial del daño y confesión tardía

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:21

El conocido como crimen de Santa Rita se salda con otra contundente rebaja penal. El joven acusado de matar a cuchilladas a otro en el ... verano de 2023 en este conocido enclave de trapicheo de drogas de la capital reconoció este martes el homicidio ante la Audiencia Provincial y fue condenado a ocho años de cárcel. El procesado, que llegó a afrontar catorce años de prisión y que se vio cercado por una prueba de ADN, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que aminoró notablemente su pena de cárcel, al aplicarle atenuantes de reparación parcial del daño y confesión tardía.

