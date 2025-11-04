Ocho años de cárcel para el autor confeso del crimen de Santa Rita en Murcia

El conocido como crimen de Santa Rita se salda con otra contundente rebaja penal. El joven acusado de matar a cuchilladas a otro en el ... verano de 2023 en este conocido enclave de trapicheo de drogas de la capital reconoció este martes el homicidio ante la Audiencia Provincial y fue condenado a ocho años de cárcel. El procesado, que llegó a afrontar catorce años de prisión y que se vio cercado por una prueba de ADN, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que aminoró notablemente su pena de cárcel, al aplicarle atenuantes de reparación parcial del daño y confesión tardía.

El pacto, que le obliga además al pago de 200.000 euros de compensación a la familia de la víctima, se selló este martes en una vista ante la Audiencia Provincial en la que el procesado reconoció los hechos. El abogado Pablo Ruiz Palacios, que se encarga de su defensa, explicó al comienzo de la vista que su cliente ya había consignado 4.000 euros de la responsabilidad civil.

Los hechos, por los que se dictó sentencia 'in voce', se remontan a junio de 2023 cuando Lázaro M., de 25 años, se enzarzó en una discusión con otro joven, de 23 años y nacionalidad marroquí, en la Calle Santa Rita, en el murciano barrio de La Fama. Tras y como confesó, en esa pelea le asestó dos puñaladas que resultaron mortales.