Las obras en el tranvía obligan a completar en bus el trayecto de Terra Natura a los campus Los autobuses alternativos al tranvía para facilitar el servicio a los jóvenes están junto a la parada de Los Rectores-Terra Natura. / j. c. caval La empresa aprovecha que la afluencia de usuarios baja a la mitad, de los 22.000 viajeros al día, para realizar trabajos de mantenimiento MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Martes, 17 julio 2018, 01:49

Los universitarios, tanto de la UMU como de la UCAM, se ven obligados desde ayer a hacer transbordo entre la parada del tranvía de Los Rectores-Terra Natura y Universidades (campus de Espinardo y UCAM). Los alumnos de la Universidad Católica ya estaban acostumbrados a bajar del convoy para subir a la lanzadera, aunque ahora el cambio es de tranvía a autobús. En cambio, los de la UMU se estrenan en esta intermodalidad de transporte que viene dada por la necesidad de acometer obras de mantenimiento en la plataforma tranviaria.

A algunos usuarios el cambio les pilló ayer de sorpresa, aunque la empresa lo ha publicitado en su página web, en redes sociales y en las paradas, advirtiendo de que debido a las obras de mantenimiento y conservación de la plataforma en la zona de Terra Natura «las paradas de la lanzadera hacia la UCAM y las paradas del anillo universitario quedarán sin servicio de tranvía entre el 16 de julio y el 31 de agosto, ofreciéndose un servicio de autobús».

DE INTERÉS A quién afecta Solo a los usuarios que se dirigen o regresan del campus de Espinardo o de la UCAM. Horarios y frecuencias Son las mismas del tranvía. Precio El transbordo no tiene coste adicional, es gratuito. Va incluido en el precio del tique. Así lo venían disfrutando los alumnos de la UCAM al coger la lanzadera, solo que ahora lo sustituyen por autobús.

El gerente de Tranvía de Murcia, Severiano Arias, explicó ayer a 'La Verdad' que se trata de unas obras que «podríamos haber realizado por la noche, sin interrumpir el servicio, pero las máquinas hacen ruido y molestarían a los vecinos, muchos de los cuales duermen estos días con las ventanas abiertas debido a las altas temperaturas».

El gerente de la empreas incide en que «son obras normales, de mantenimiento, concretametne de corrección de la rasante de la plataforma en la zona de Terra Natura dónde hay que ir rectificando porque los terrenos por debajo pueden tener algún movimiento y estos trabajos son necesarios para mantener el confort en transporte. Hemos preferido poner un transporte alternativo porque la demanda del tranvía baja mucho y es mejor para los trabajadores de la obra y para los vecinos».

Severiano Arias advierte que «el único cambio es que los usuarios del campus universitario tienen que hacer el transbordo; los de Guadalupe ya lo hacían en Terra Natura, lo que ocurre es que ahora en vez de a la lanzadera es al autobús». Aunque son de color rojo, no tienen nada que ver con los 'coloraos' que realizan el transporte urbano ni tampoco con Lat. Son autobuses de una empresa particular contratada por Tranvía de Murcia, que llevan el logotipo de tranvía de Murcia y tienen las paradas muy próximas a las del tranvía. El transbordo es gratuito, va incluido en el precio del tique del tranvía, y no es necesario validarlo al subir al autobús porque no tiene máquina para validarlo.

Explica que los horarios no cambian, se mantienen los mismos para esta época del año, solo que con autobuses. Los únicos horarios que se han modificado son los de primerísima hora de la mañana, que como no tiene que llegar a Guadalupe pues sale un poco más tarde, pero a esa hora lo utiliza muy poca gente».

El gerente asegura que «siempre trabajamos para interferir lo menos posible en el transporte. No obstante, los trabajos se van a prolongar hasta el 31 de agosto porque la obra se va a hacer por fases, porque lleva su tiempo y hay que coordinar los distintos equipos de trabajo». Ayer aún no se veía movimiento de tierras porque las máquinas no entrarán hasta la semana que viene. Sí estuvieron, desde primera hora, los topógrafos para hacer mediciones y el replanteo de la obra.

Arias admite que «en esta época del año baja mucho el número de viajeros porque han acabado los exámenes. Un día laborable podemos tener 12.000 viajeros al día mientras que durante el curso movemos entre 22.000 y 24.000. En julio baja un 50% el número de usuarios y en agosto mucho más. Apenas mantenemos el 10% de lo que es habitual. Si hubiera demanda normal sería inviable sustituir el tranvía por autobuses.