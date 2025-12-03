Las obras del Parque Metropolitano de Murcia se adjudicarán a lo largo de este mes

La cuenta atrás para el inicio de las obras del Parque Metropolitano Oeste ha comenzado y en las próximas semanas la Mesa de ... Contratación del Ayuntamiento de Murcia tendrá que adjudicar este proyecto. Lo hará entre las 15 ofertas presentadas y con la intención de que los trabajos arranquen ya a comienzos de 2026, según detalló ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, que incluyó esta actuación, dotada de 6,2 millones de euros, como uno de los grandes proyectos que contemplan los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio. La cifra total de la que dispondrá la Concejalía será de 78 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 186 para el capítulo de personal.

De forma paralela al parque, también se ha reservado medio millón de euros para la pasarela peatonal de Barriomar, que conectará esta zona con la Alameda del Malecón. No será esta la única inversión para ampliar la zonas verdes del municipio, según Guillén, que destacó el inicio del Metropolitano de Joven Futura. El «Nuevo Recreative», como lo definió, «va a comenzar sus actuaciones con un plan de reforestación en 2026, en colaboración con los vecinos», explicó el concejal. A eso sumó la renovación de la plaza de Castilla y la adecuación del Palmeral Chico.

Enmarcado en el Plan Foresta, apuntó que a lo largo de 2026 continuará con las campañas de reforestación y plantaciones, a lo que se va a destinar dos millones de euros, con acciones en Murcia Río, vías urbanas, colegios, pedanías y zonas de nueva creación.

Contrato de mantenimiento

También respondió Guillén sobre una de las tareas pendientes de su departamento, la renovación del contrato de mantenimiento de parques y jardines, un asunto que lleva estancado varios ejercicios pero el que, sin embargo, sostuvo que «está previsto que se lleve a cabo este año».

Por otra parte, se invertirán 3,3 millones de euros en la modernización del alumbrado público con sistemas de telegestión. Según Guillén, esto ha permitido obtener hasta ahora un ahorro del 60%.

Las cuentas del próximo ejercicio reservan además cinco millones de euros a los que el Ayuntamiento de Murcia puede acceder por haber obtenido la máxima calificación a nivel nacional de la convocatoria de la Plataforma Inteligente de Destino (PID).

Guillén enumeró que esto permitirá la implementación de nuevas luminarias inteligentes con sistemas de telegestión, sensores en contenedores de residuos urbanos que controlarán cuándo están llenos para facilitar su limpieza y recogida, se digitalizarán los centros de interpretación de turismo y el control de las fuentes públicas, se seguirá dotando a las zonas verdes del municipio de riego inteligente y se instalarán sistemas de conteo en zonas de especial afluencia.

«Nunca se ha abandonado el proyecto de las Terrazas del Río»

En el documento completo de los presupuestos de 2026 de la Concejalía de Desarrollo Urbano también aparece contemplado el proyecto de acceso al río Segura denominado Terrazas del Río. En este caso, se dota de apenas 25.000 euros, a pesar de la oposición que siempre ha mantenido la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El planteamiento se remonta a 2019, cuando el gobierno de Ballesta trasladó al organismo de cuenca la petición de autorización para unas obras que implicarían la rotura de un tramo de 50 metros del muro de mampostería que contiene el cauce junto al Puente Nuevo.

Preguntado por el punto en el que se encuentra el mismo cinco años después de que la CHS mostrara su oposición al respecto, José Guillén aclaró que, desde el Ayuntamiento, «nunca se ha abandonado» el proyecto y que siguen «en contacto con la CHS para que se pueda sacar adelante, por eso lo mantenemos en el presupuesto».

186 millones para personal y con la estabilización casi completada

Con 186 millones de euros, el Área de Personal recibirá en 2026 un 3,2% del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia. Según José Guillén, ya se ha finalizado con el 100% de las 78 convocatorias por concurso de la Oferta de Empleo Público de estabilización de la plantilla, de las que ya hay aplicadas 778 plazas y que, en los próximos meses, van a superar las 1.000.

El edil recordó que, en lo que va de legislatura, se han formalizado 2.437 contrataciones, de las que 1.261 son para sustituir jubilaciones, vacantes y bajas. A eso añadió la firma este mismo año del convenio colectivo con la unanimidad de todos los sindicatos para los próximos tres años, «garantizando la paz social con el apoyo de todos los representantes de los trabajadores municipales», según Guillén, que recordó que son 3.158.