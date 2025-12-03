La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ubicación donde se construirá, ya en 2026, el futuro Parque Metropolitano, en Barriomar. Javier Carrión/ AGM

Las obras del Parque Metropolitano de Murcia se adjudicarán a lo largo de este mes

La intención de la Concejalía de Desarrollo Urbano es que los trabajos, incluidos en su presupuesto, arranquen a comienzos de 2026

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

La cuenta atrás para el inicio de las obras del Parque Metropolitano Oeste ha comenzado y en las próximas semanas la Mesa de ... Contratación del Ayuntamiento de Murcia tendrá que adjudicar este proyecto. Lo hará entre las 15 ofertas presentadas y con la intención de que los trabajos arranquen ya a comienzos de 2026, según detalló ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, que incluyó esta actuación, dotada de 6,2 millones de euros, como uno de los grandes proyectos que contemplan los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio. La cifra total de la que dispondrá la Concejalía será de 78 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 186 para el capítulo de personal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  5. 5 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  6. 6 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  9. 9

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento
  10. 10 Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las obras del Parque Metropolitano de Murcia se adjudicarán a lo largo de este mes

Las obras del Parque Metropolitano de Murcia se adjudicarán a lo largo de este mes