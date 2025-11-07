Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ya ha tomado posesión de los doce autobuses cien por cien eléctricos, nuevos de fábrica, que le han sido cedidos por ... parte de la Comunidad Autónoma. Empieza así a materializarse la renovación parcial de la flota anunciada por parte del Consistorio y que llegará de manera anticipada a la puesta en marcha del futuro modelo de transporte.

De hecho, y según confirmaron fuentes municipales, ya podrá verse a algunos de estos vehículos prestando servicio a partir de la próxima semana en las líneas cuya competencia ha sido objeto de delegación por parte de la Comunidad Autónoma. Se trata de las rutas de la actual concesión autonómica 1 y 2, que conectan la capital de la Región con Alcantarilla, Beniel y Santomera y que también cuentan con paradas en diversas pedanías de Murcia.

Dicho servicio ya viene siendo prestado durante buena parte de esta legislatura por la concesión municipal, aunque sin el respaldo formal que supone la delegación recientemente aprobada y en virtud de la cual la Comunidad abonará, por un lado, una compensación económica anual y, por otro, realiza esta compensación 'en especie' con la entrega de estos doce vehículos, sufragados con fondos europeos Next Generation.

No obstante, los autobuses comenzarán a ser utilizados ya por la actual concesionaria de la línea de pedanías, Monbus, que deberá entregarlos a la nueva empresa que se haga con la nueva concesión municipal del servicio de transporte público por carretera, cuya licitación «es inminente», según ha indicado José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia.

La incorporación de las doce unidades al servicio no se hará de golpe, sino «progresivamente y según las necesidades», apuntó Muñoz sin dar más detalles. Indicó, además, que esta entrada en funcionamiento tampoco tiene por qué implicar la jubilación de un número igual de autobuses antiguos, los cuales cuentan con un período de antigüedad elevado.

Buses de origen vasco

Los doce vehículos, fabricados por la compañía vasca Irizar, fueron presentados este viernes en el patio de armas del Cuartel de Artillería de Murcia. Estos empezarán a operar, en principio, sin rotular y con el color verde que traen de fábrica. Se trata de diez autobuses de doce metros, con capacidad para 75 pasajeros, y otros dos de diez metros y medio, con capacidad para 55 viajeros. «Son autobuses sostenibles y que se adaptan a las necesidades de una red moderna», defendió durante el acto el alcalde, José Ballesta.

A estos se unirán, asimismo, los siete tranvibuses eléctricos articulados, de fabricación china, que cubrirán el recorrido de la actual línea 26C, que une la plaza Circular con el Campus de la Salud, en la pedanía de El Palmar, y que no cuentan aún con fecha para su entrada en servicio, aunque desde el Consistorio se apunta que será «próximamente». También se espera una pronta incorporación de otros ocho vehículos ecodiésel con dos años de antigüedad.

«Este acto escenifica un acuerdo definitivo que marca un antes y un después en el sistema de transporte público de la Región y en la colaboración entre administraciones, constituyéndose en el germen de la futura área metropolitana de la Región, lo que permite reducir duplicidades», apuntó por su parte el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, representante de la administración cedente.

García Montoro adelantó, además, que dentro del mapa concesional que su consejería está articulando -y que se está haciendo de rogar, como se ha hecho el nuevo modelo de Murcia-, el siguiente paso será el de la tramitación licitación del contrato para prestar el servicio en las concesiones de Molina de Segura y el Mar Menor. Señaló Montoro que este nuevo mapa supondrá la incorporación por parte de la Comunidad de 44 autobuses eléctricos, incluidos los 12 que se ceden a Murcia.