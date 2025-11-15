Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto Las obras, ya en marcha, contemplan la construcción de 27 viviendas unifamiliares en la avenida Río Madera, en la pedanía de Churra; la primera fase estará finalizada en 2026

La zona norte de la ciudad de Murcia constituye la principal zona de expansión de la capital regional desde hace más de dos décadas. De esta manera, los proyectos de urbanización se han sucedido en los últimos años más allá de la plaza Circular, multiplicando las viviendas de nueva creación en puntos como las avenidas Juan de Borbón, Juan Carlos I y Reino de Murcia. Este modelo ha incrementado de forma notable la población en pedanías próximas a estos enclaves, como Churra y Santiago y Zaraiche.

Pese a que se trata de ámbitos muy explotados desde el punto de vista inmobiliario, todavía afloran nuevos proyectos que tienen como objetivo aumentar las bolsas de viviendas en estas zonas. En este sentido, uno de los proyectos que se encuentra en la actualidad en ejecución trae como protagonista a la avenida Río Madera, en Churra, una arteria situada entre la carretera de Churra y la avenida Juan de Borbón. Allí, Avante Construcción, firma radicada en Elche que tiene en cartera varios proyectos en Murcia, desarrolla un nuevo residencial.

Los trabajos de construcción ya están en marcha y contemplan levantar 27 viviendas unifamiliares. Este desarrollo residencial se enclavará en un entorno urbano rodeado de áreas verdes y servicios. Este proyecto se ejecutará en cuatro fases, según puntualizan a LA VERDAD fuentes de Avante. Las primeras viviendas estarán listas en 2026, confirman desde la constructora.

Recreación del comedor, cocina y cuarto de baño que tendrán los nuevos inmuebles del residencial que se está levantando en Churra. Avante

Las obras en ejecución abarcan movimientos de tierras, tareas de cimentación y edificación de la estructura de los adosados, así como trabajos de carpintería, pintura y disposición de instalaciones. En lo referente a la cimentación y estructura, el proyecto apuesta por soluciones técnicas basadas en el empleo de zapatas y losa de hormigón armado con una estructura de pilares, muros y forjados reticulares en hormigón armado.

Además, un sistema de fachadas con doble tabique facilitará el aislamiento térmico y acústico de los inmuebles gracias al uso de materiales aislantes, como el poliestireno expandido y la lana de roca. Por su parte, en el interior, las viviendas contarán con revestimientos de yeso liso con pintura plástica y alicatados cerámicos en las zonas húmedas. Asimismo, los solados de gres estarán presentes en todos los adosados.

Promoción en la avenida Juan de Borbón

Este proyecto se suma a otros que verán la luz en el entorno con el desarrollo de otras actuaciones, como la que construirá otros 8 adosados en una parcela de 1.000 metros cuadrados situada en la avenida Juan de Borbón, al lado de la rotonda de Los Cubos, enfrente de la futura ciudad deportiva del Real Murcia y próxima al palmeral de Santiago y Zaraiche y el Olimpic Club.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia dio el visto bueno en julio a dos proyectos que están englobados en el plan parcial Churra IV y que permitirán levantar edificios que albergarán 1.800 viviendas. Los terrenos se encuentran al sur de la avenida Reino de Murcia, pasada la rotonda de Los Cubos y al lado de la urbanización existente en la Ermita de la Cruz, en Churra.

