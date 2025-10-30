El nuevo modelo de transporte urbano en Murcia saldrá a licitación por 736 millones de euros

«La licitación del modelo de transporte urbano será inminente» es la respuesta que dio este jueves el concejal de Gestión Económica, Contratación y Movilidad, ... José Francisco Muñoz, preguntado por la información adelantada por LA VERDAD, sobre el visto bueno que ya han recibido para ello por parte de la Junta Consultiva de Precios de la Consejería de Hacienda.

Muñoz detalló que los diferentes servicios municipales implicados en ello (desde los de Contratación a Transporte o la Intervención del Ayuntamiento) ya están preparando sus respectivos informes para elevarlos a la Junta de Gobierno, donde se procederá a la aprobación de los pliegos para publicarlos en la plataforma estatal de contratación. El plazo de presentación de ofertas será de dos meses y saldrá a licitación por 736 millones de euros, de los que 300 corresponden a la compensación de tarifa que aplica el consistorio.

Según Ginés Muñoz, «ya está establecido el grupo de trabajo para llevar a cabo esa tarea día, tarde y noche» y tener lista la licitación «en cuestión de días».

Asimismo, también confirmó que están a la espera de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma apruebe el expediente para ceder al Ayuntamiento la gestión de dos líneas de transporte interurbano, a la de Beniel y Santomera y la de Alcantarilla. En cuanto así sea, señaló que también se traerá el expediente municipal al Pleno. José Francisco Muñoz, con este paso, «nace el germen del área metropolitana con carácter cierto y contundente» y añadió que supondrá también la puesta en funcionamiento de 12 autobuses eléctricos adquiridos por el Ejecutivo autonómico.

El anuncio coincide además con la nueva protesta que han protagonizado los trabajadores de las concesionarias del transporte urbano y de pedanías (además de los de interurbano, que hicieron lo mismo el martes frente a la Consejería de Fomento). Frente a La Glorieta y convocados por UGT, CC OO y USO, han vuelto a reclamar al Ayuntamiento la licitación de ese nuevo modelo de transporte, sin el cual no se puede renovar la flota de vehículos, que para ellos es a día de hoy la principal exigencia en este servicio.