Un cliente comprando en el Mercadona, en una foto de archivo. LV

Un nuevo mercadona abre en Murcia

Una apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en la avenida de Juan Carlos I por no cumplir los estándares requeridos por la compañía

LA VERDAD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

Mercadona abre un nuevo supermercado en Santo Ángel, concretamente en Av. de Sta Catalina s/n, una apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en la avenida de Juan Carlos I, 6, por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. La compañía ha invertido más de 5 millones de euros en su construcción, en la que han participado 54 proveedores que han dado empleo a 94 personas durante la fase de obras.

Este supermercado, que cuenta con una plantilla de 46 personas, tiene una superficie de sala de ventas de 1.805 metros cuadrados e incorpora la sección 'Listo para Comer', con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes. Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes.

El horario de apertura de es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 135 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 5 de ellas para vehículos eléctricos, 6 plazas para motos y 8 plazas para bicicletas.

Con esta nueva apertura, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos.

